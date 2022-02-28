14:30 (мск), источник: Моя Планета
Самые невозможные города
Люди расселились по всему свету, и большинство предпочли комфортные и безопасные места. Но некоторым из нас достались весьма необычные условия для проживания.
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Самые жаркие, самые холодные, самые отдаленные: 10 мест, где живут люди, несмотря ни на что, — в обзоре «Моей Планеты».
Самое сухое место на Земле: пустыня Атакама, Чили
Самая сухая пустыня на Земле занимает площадь, равную острову Куба, и расположена вдоль побережья Чили. Она имеет и второе название: Долина Смерти. Осадки здесь — событие исторического масштаба, в некоторых районах дождя не было 400 лет. Это безжизненный мир, где только скалы, известняки, камни, глина, песок, соль, лишайники да мелкие кактусы. Тем не менее, здесь живут люди: около 1 млн человек. Они обитают в прибрежных городах вблизи океана, в маленьких зеленых оазисах вдоль реки Лоа и в шахтерских поселках, где ведется добыча поваренной соли и меди. Жители научились добывать воду даже из тумана: с помощью одного туманоуловителя (волокнистого фильтра, который ловит влагу из атмосферы и собирает ее в сосуд) удается собрать 18 л воды в сутки. Поселок-оазис Сан-Педро-де-Атакама популярен среди чилийских туристов: неподалеку находится найденное в ходе раскопок древнее поселение Тулор, а в районе солончака Салар-де-Атакама водятся андские фламинго.
Самый холодный город в мире: Верхоянск, Россия
Верхоянск называют «полюсом холода» Северного полушария. Среднегодовая температура здесь: —14,5 °C, а зафиксированный температурный минимум составил —67,8 °C. Ни в одном городе мира не бывает так холодно.
Население города — 1150 человек — преимущественно занимается сельским хозяйством: скотоводством, оленеводством, пушным промыслом. Людям пришлось приспособиться к суровому климату и контрастным температурам: в июле воздух может прогреться до +37 °C, а температура в январе — опуститься до —48 °С. Даже летними ночами часто бывают заморозки. За звание «полюса холода» Верхоянск ведет давний спор с поселком Оймякон.
Самое жаркое место на Земле: Даллол, Эфиопия
В Эфиопии на краю вулканического кратера Даллол, который все еще активен и извергался менее чем 100 лет назад, живут люди народности афар. Это полукочевой народ Восточной Африки, который исторически занимался скотоводством. В наши дни жители самого жаркого поселения на Земле — поселка Даллол — заняты в основном в сфере туризма. Несмотря на то что в районе неспокойно, отсутствуют дороги и удобства, сюда едут желающие посмотреть на инопланетные пейзажи кратера, которые напоминают рельеф спутника Юпитера Ио — они-то и являются «хлебом» для местных жителей. Среднегодовая температура в этой местности — +34 °C. Здесь есть озера, но они, хоть и красивы, источают запах кислоты, что в совокупности с жарой делает это место похожим на ад.
Самый высокогорный город: Ла-Ринконада, Перу
Ла-Ринконада, город шахтеров, находится в Андах на высоте 5100 м, что делает его самым высокорасположенным в мире. Также он входит в число самых труднодоступных: сюда ведет многодневный путь по узкой горной тропе. Воздух здесь сильно разрежен, преобладают низкие температуры, да и проживание в целом некомфортное: в Ла-Ринконаде нет ни канализации, ни водопровода, ни прочих благ цивилизации, а все вокруг отравлено ртутью. Казалось бы, при таких условиях люди должны его покинуть? Ан нет! Здесь проживают 30 000 человек. Причина — золото. В местных шахтах желающие разбогатеть в тяжелейших условиях добывают руду: они работают бесплатно и лишь один раз в месяц имеют право забрать всю добычу дня себе. Никто не знает, сколько золота добывается в шахтах. Город существует сам по себе, без полиции, медицины и почты. Зато известно, что продолжительность жизни здесь на 20 лет меньше, чем в остальной части Перу, из-за отравления токсичными веществами.
Самое удаленное и малочисленное поселение: Адамстаун, остров Питкэрн
Каково это — жить посреди океана на клочке земли с населением меньше 50 человек? На островах Питкэрн, которые являются заморской территорией Британии, нет аэропорта и даже удобного порта — причаливают только баркасы. Единственный населенный пункт — Адамстаун является также самой маленькой столицей мира. Проживает в нем 45 человек, в основном это англополинезийские метисы, потомки мятежников с судна «Баунти» — британских моряков, которые в 1790 году поселились на острове вместе с таитянками. В Адамстауне правит избираемый мэр и Совет острова из десяти человек. Люди заняты в туризме, сельском хозяйстве, производят на экспорт мед, почтовые марки и сувениры, также для них предусмотрены общественные работы по поддержанию дорог и благоустройству города. Основной транспорт жителей — квадроциклы.
Обучение в школе благодаря интернету ведут учителя из Новой Зеландии. Молодежь, подрастая, отправляется в эту страну, и число жителей почти не меняется. В 2004 году семеро мужчин с острова были осуждены за изнасилования, в том числе за растление малолетних. Подсудимые ссылались на существующую традицию ранних браков среди таитянок, которые начинают половую жизнь в 12–13 лет. В настоящий момент МИД Великобритании запрещает привозить сотрудникам на остров детей, а туристам с детьми требуется особое разрешение.
Город на вулкане: Кагосима, Япония
За близость к вулкану и жаркий климат японский город Кагосима получил прозвище «Неаполь Востока». Жизнь 606 500 жителей постоянно находится в опасности, так как стратовулкан Сакурадзима не дремлет: он регулярно извергает столпы пепла, погружая город в полутьму. По подсчетам метеорологической службы, только в этом году он проявлял активность 500 раз. Местные жители привыкли «жить на вулкане», носить маски от пепла и постоянно готовиться к эвакуации (для этого есть специальные убежища, которые заготовили власти). В том, что Сакурадзима обладает мощной разрушительной силой, сомневаться не приходится: сто лет назад в ходе извержения вулкана потоки лавы изменили пейзаж, соединив отдельно стоящий остров-вулкан с материком. Порой высота столба пепла составляет несколько километров, но хуже всего то, что в 50 км от вулкана находится атомная электростанция...
Столица молний: муниципалитет Кататумбо, Венесуэла
В 2013 году Венесуэльский муниципалитет Кататумбо попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как в нем была зафиксирована самая высокая в мире концентрация атмосферных электрических разрядов — 250 молний в год на каждый км². Местные власти тут же провозгласили регион «мировой столицей молний». По подсчетам ученых, в долине реки Кататумбо, которая впадает в озеро Маракайбо, за год происходит 1,2 млн разрядов, которые видно за 400 км, из-за чего явление прозвали «маяком Маракайбо». Молнии Кататумбо, как ни странно, не сопровождаются громом. Объясняется феномен природными особенностями местности: горная гряда Анд блокирует ветра, благодаря этому обильные испарения метана с поверхности озера формируют огромные облака, вытянутые вверх, что вызывает молнии. Кататумбо называют природной фабрикой озона, так как бесчисленные электрические разряды выбрасывают в атмосферу до 10% совокупного объема озона Земли. Прежний рекорд принадлежал региону Кифука в Демократической Республике Конго, где число молний составляет 152 в год на каждый км².
Город торнадо: Мур, Оклахома, США
Наибольшее количество смерчей фиксируются в центральных штатах США. Зона, где часто бывают ураганы, имеет неофициальное название «Аллея торнадо». Согласно статистике американского Национального центра климатических данных чаще всего торнадо случаются в Техасе, второе и третье места делят Канзас и Оклахома. Если пытаться определить самый опасный город с точки зрения вероятности смерча, это, скорее всего, будет Мур в Оклахоме. С 1998 года и до сегодняшнего дня Мур атаковали десять торнадо, три из которых нанесли значительный ущерб. Сильнейший ураган в истории человечества произошел здесь в 1999 году: ему была присвоена максимальная оценка по шкале Фудзиты — F5, скорость ветра достигла тогда 484 км/ч — рекорд для ветра на планете. В результате того смерча были разрушены около тысячи домов, из города временно или навсегда переехали от 3000 до 4000 человек. Но несмотря на угрозу повторения ураганов, в Муре остаются около 58 000 жителей.
Город в огне: Централия, США
В трех часах езды от Нью-Йорка есть город Централия — самый малочисленный в штате Пенсильвания. Именно он послужил прототипом игры «Сайлент-Хилл» и стал местом съемок для одноименного фильма ужасов. Город охвачен подземными пожарами уже более полувека: едкий дым наполняет улицы и дома с тех пор, как в 1962 году пожарные-добровольцы плохо затушили утилизированный мусор. Практически все жители были переселены в 1980-х годах из-за вредной экологии и взрывоопасности района (измерения показали, что бензин в подземном резервуаре прогрелся до 78 °C). Однако служители местной церкви Девы Марии, выходцы с Украины, уезжать отказались: они вместе со своими семьями остаются последними жителями погорелого города. Население города официально составляют семь человек. По прогнозам ученых, Централия будет полыхать еще более 250 лет, пока не иссякнут запасы угля.
Хижины на воде: Малайзия, Филиппины, Индонезия
В реках Юго-Восточной Азии можно встретить морской кочевой народ баджо — их также называют морскими цыганами. Это этническая группа, которая практически живет на воде: люди возводят хижины прямо в реках, передвигаются исключительно на лодках, питаются рыбой, ее же продают, изредка сходят на берег — например, когда нужно захоронить мертвых. Мужчины овладевают искусством ныряния с самых юных лет, умеют надолго задерживать дыхание. Иногда из-за глубоких погружений они повреждают барабанные перепонки. В последнее время власти пытаются переселить баджо на землю, однако некоторые морские поселения еще остаются. Одно из них существует на острове Борнео — недалеко от города Семпорна, в малазийском штате Сабах.