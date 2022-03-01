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02:20 (мск), источник: Известия

Туроператоры сообщили о готовности вывезти россиян из-за рубежа

За рубежом на данный момент могут находиться свыше 150 тыс. российских туристов, а на направлениях, где сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США) — более 27 тыс., сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Известия

Как минимум два крупных туроператора — Anex Tour и «Интурист» — вывозят своих туристов из-за границы собственными силами, узнали «Известия».

«Мы [застрявших за рубежом] туристов вывозим через Стамбул. Сколько их, пока сложно подсчитать. По закону мы обязаны вывезти тех туристов, кто приобрел у нас пакетный тур», — сказали в «Интуристе».

В пресс-службе Anex Tour «Известиям» сообщили, что у туроператора застрявших туристов за рубежом уже нет.

«Туристам, которые отдыхали в Болгарии с возвратом в ближайшие дни, мы докупили билеты с пересадкой в Стамбуле, так что все в порядке. В остальных европейских странах у нас никого нет», — сказали там.

В Anex Tour добавили, что по Турции, Египту, Мальдивам, Вьетнаму ситуация штатная. При этом с сегодняшнего дня приостановили завоз туристов в Доминикану, Кубу, Мексику. До 28 марта будут только плановые вывозные рейсы.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сделала заявление о том, что российские туроператоры в одиночку не справятся с вывозом из-за рубежа всех туристов — им понадобится помощь со стороны регуляторов, Ростуризма и Минтранса России.

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