Туроператоры сообщили о готовности вывезти россиян из-за рубежа

Как минимум два крупных туроператора — Anex Tour и «Интурист» — вывозят своих туристов из-за границы собственными силами, узнали «Известия».
«Мы [застрявших за рубежом] туристов вывозим через Стамбул. Сколько их, пока сложно подсчитать. По закону мы обязаны вывезти тех туристов, кто приобрел у нас пакетный тур», — сказали в «Интуристе».
В пресс-службе Anex Tour «Известиям» сообщили, что у туроператора застрявших туристов за рубежом уже нет.
«Туристам, которые отдыхали в Болгарии с возвратом в ближайшие дни, мы докупили билеты с пересадкой в Стамбуле, так что все в порядке. В остальных европейских странах у нас никого нет», — сказали там.
В Anex Tour добавили, что по Турции, Египту, Мальдивам, Вьетнаму ситуация штатная. При этом с сегодняшнего дня приостановили завоз туристов в Доминикану, Кубу, Мексику. До 28 марта будут только плановые вывозные рейсы.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сделала заявление о том, что российские туроператоры в одиночку не справятся с вывозом из-за рубежа всех туристов — им понадобится помощь со стороны регуляторов, Ростуризма и Минтранса России.