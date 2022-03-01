В «Роскосмосе» оценили убытки от введенных Западом санкций

Санкции Евросоюза, введенные в ответ на военную операцию России на Украине, включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий для космической промышленности, оказание технической помощи и других услуг, касающихся этой продукции.
В пресс-службе «Роскосмоса» сказали, что введенные санкции несут реальные убытки, которые обязательно будут оценены и выставлены на оплату европейской стороне.
«Отвечать придется нашим бывшим партнерам, с которыми мы годами, десятилетиями выстраивали отношения, подставляли им плечо в трудную минуту, как, например, в случае с США, когда у них прекратили летать шаттлы, или с Европой, когда американские партнеры отказались от проекта ExoMars. Мы шли навстречу, демонстрировали открытость и готовность к международному сотрудничеству», — заявили «Известиям» в госкорпорации.
Там отметили, что сейчас «партнеры» РФ «прячут свои головы, уклоняются от объяснения сути санкций, избегают диалога, начинают грубо нарушать партнерские соглашения и разрушают общую мечту об исследовании космоса».
При этом эксперты отмечают, что программа пилотируемых полетов остается прежней.
«В прошлом году “Союзы” возили только российских космонавтов и двух космических туристов. Поэтому санкции никак не скажутся на программе пилотируемых полетов», — рассказал начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.
Программа обмена (когда россияне летают на американских кораблях, а иностранцы — на «Союзах») будет, скорее всего, остановлена или вовсе закрыта, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Как сообщили в «Роскосмосе», если NASA и российское космическое ведомство не придут к соглашению, это отразится на международной пилотируемой космической программе.