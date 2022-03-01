Гинцбург исключил мультисистемный синдром при вакцинации «Спутником М»

«Мы не вводим в организм человека [с вакциной] соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, которые ответственные за включение воспалительных реакций, поэтому нам [при использовании вакцин Центра имени Гамалеи развитие мультисистемного воспалительного синдрома] это не грозит», — приводит его слова ТАСС.
По словам ученого, в центре имени Гамалеи «очень хорошо очищают вакцину».
Он также отметил, что на текущей неделе в оборот планируется выпустить около 100 тыс. доз «Спутника M» для подростков.
11 февраля, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что самым грозным для детей последствием перенесенного матерью коронавируса при беременности является мультисистемный воспалительный синдром, когда поражается несколько органов и систем.
Ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США опубликовали статью в журнале Lancet, в которой указывается, что у подростков после вакцинации от коронавируса может развиться мультисистемный воспалительный синдром.
Так, во время исследования с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года ученые вакцинировали были более 21 млн подростков 12−20 лет. С мультисистемным воспалительным синдромом столкнулся 21 подросток.
17 февраля Гинцбург заявил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» не поступали. По его словам, объемы производства «Спутника М» будут наращиваться.
Минздрав России зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября 2021 года. Препарат содержит ⅕ дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.
24 января 2022 года Центр им. Гамалеи получил от Минздрава РФ разрешение на проведение клинических исследований «Спутника М». 8 февраля директор центра Александр Гинцбург сообщил, что при вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет данным препаратом побочных эффектов не наблюдается.