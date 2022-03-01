10:47 (мск), источник: ТАСС Наука
На северо-востоке Якутии ученые обнаружили редкие геохимические аномалии в верховьях реки
Речь идет о двух редкоземельных металлах — самарии и гадолинии.
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ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили в верховьях реки Яны на северо-востоке Якутии редкие положительные аномалии редкоземельных металлов, которые признаны техногенными загрязнителями. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.
Исследования труднодоступных участков в верховьях бассейна реки Яна на северо-востоке Якутии проводились летом 2017 года. В экспедиции гидрологи изучали химический состав воды, стабильные изотопы воды и содержание микроэлементов, включая редкоземельные элементы (РЗЭ). Завершить анализ и опубликовать полученные результаты в международном журнале удалось только в начале 2022 года.
«Изучая химический состав природных вод на Верхоянском хребте, обнаружили редкие геохимические аномалии в верховьях реки Дулгалах — одной из составляющих реки Яны. Речь идет о двух редкоземельных металлах — самарии и гадолинии, которые показывают высокие положительные аномалии, нетипичные для естественных условий. Оба элемента на территории Европейского Союза в последнее десятилетие признаны важными техногенными загрязнителями», — сказал Тананаев.
При этом места, где были отобраны пробы, являются труднодоступными, добраться туда можно только на вертолете. «Рядом с районом исследований нет крупных населенных пунктов, ближайший поселок Себян-Кюель [находится] в 65 км к западу. Здесь не велась и не ведется промышленная деятельность, хотя расположенный неподалеку к северо-западу Эндыбальский рудный узел известен и осваивается с XVIII века и до настоящего времени. Мы обнаружили, что содержание самария в реке Дулгалах от трех до 10 раз выше, чем в интенсивно используемой и антропогенно-загрязненной реке Рейн. Содержание гадолиния в три-четыре раза превышает обычное содержание элемента в природных водах», — отметил он.
Накопление этих элементов в живых организмах может замедлять их рост и подавлять развитие, хотя для прямого токсического воздействия концентрации этих металлов должны быть намного выше. Ученые рассматривают три версии потенциальных источников этих аномалий: атмосферное выпадение, антропогенные факторы, локальная геохимическая аномалия. «В любом случае, чтобы узнать причины аномалии, необходимы дальнейшие исследования», — отметил ученый.
Река Яна образуется при слиянии рек Дулгалах и Сартанг, впадает в Янский залив моря Лаптевых. Площадь ее бассейна — 238 тыс. кв. км, а длина реки — 872 км. По площади бассейна Яна занимает четвертое место среди рек Якутии и 14-е — в России. Яна относится к рекам с восточно-сибирским типом водного режима с элементами дальневосточного режима в летне-осенний период. Питание реки снего-дождевое, летом в верховьях — от тающих наледей, уникальных природных объектов Северо-Востока России. Ученые нашли признаки влияния наледей на химический состав воды.
В условиях продолжающегося потепления климата огромные массивы наледей летом исчезают значительно раньше, что отражает не только более высокие температуры воздуха, но и меньший объем оледенения в долинах рек. Ожидается, что с потеплением климата эта тенденция только усугубится. «Это подразумевает и другие изменения в химическом составе водотоков, ожидается поступление в реки более глубоких подземных вод», — добавил он.
Ранее ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) призвали к ликвидации накопленного экологического ущерба в неблагополучных в экологическом отношении районах, которые образуют так называемую Яно-Индигирскую импактную зону.
По данным Института прикладной экологии Севера СВФУ, в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана находится более 4 млн тонн промышленного и строительного мусора. Накоплен огромный объем отходов, который природа Арктики не в состоянии переработать даже за сотни лет. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии, где хвостохранилища заброшенных промышленных объектов советского периода остаются потенциально опасными источниками загрязнения окружающей среды.
В частности, ученые выяснили, что в результате освоения россыпных месторождений алмазов пострадала экосистема бассейна реки Анабар. Они выявили, что в тех районах реки, где ведется добыча алмазов, в органах рыб увеличивается содержание тяжелых металлов. Они поступают в водотоки Анабара при промывке пойменных отложений.
По данным института, в районах исследований биомасса зоопланктона сократилась в реке почти в 19 раз, сократились нерестовые площади. Это поставило под угрозу исчезновения популяции некоторых рыб — ряпушки, чира и сига, а минога, хариус и щука вообще выпали из состава ихтиофауны этого водотока.