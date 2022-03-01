Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
10:47 (мск), источник: ТАСС Наука

На северо-востоке Якутии ученые обнаружили редкие геохимические аномалии в верховьях реки

Речь идет о двух редкоземельных металлах — самарии и гадолинии.

Источник: РИА "Новости"

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые обнаружили в верховьях реки Яны на северо-востоке Якутии редкие положительные аномалии редкоземельных металлов, которые признаны техногенными загрязнителями. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН Никита Тананаев.

Новость
Ученые узнали, как Тибетское нагорье выросло из низкой долины в самое высокое в мире

Исследования труднодоступных участков в верховьях бассейна реки Яна на северо-востоке Якутии проводились летом 2017 года. В экспедиции гидрологи изучали химический состав воды, стабильные изотопы воды и содержание микроэлементов, включая редкоземельные элементы (РЗЭ). Завершить анализ и опубликовать полученные результаты в международном журнале удалось только в начале 2022 года.

«Изучая химический состав природных вод на Верхоянском хребте, обнаружили редкие геохимические аномалии в верховьях реки Дулгалах — одной из составляющих реки Яны. Речь идет о двух редкоземельных металлах — самарии и гадолинии, которые показывают высокие положительные аномалии, нетипичные для естественных условий. Оба элемента на территории Европейского Союза в последнее десятилетие признаны важными техногенными загрязнителями», — сказал Тананаев.

Гадолиний широко используют в контрастах для магнитно-резонансной томографии, поэтому обычно его аномалии приурочены к местам сброса сточных вод медицинских учреждений. Самарий попадает в природные воды Европы с промышленными стоками.

При этом места, где были отобраны пробы, являются труднодоступными, добраться туда можно только на вертолете. «Рядом с районом исследований нет крупных населенных пунктов, ближайший поселок Себян-Кюель [находится] в 65 км к западу. Здесь не велась и не ведется промышленная деятельность, хотя расположенный неподалеку к северо-западу Эндыбальский рудный узел известен и осваивается с XVIII века и до настоящего времени. Мы обнаружили, что содержание самария в реке Дулгалах от трех до 10 раз выше, чем в интенсивно используемой и антропогенно-загрязненной реке Рейн. Содержание гадолиния в три-четыре раза превышает обычное содержание элемента в природных водах», — отметил он.

Накопление этих элементов в живых организмах может замедлять их рост и подавлять развитие, хотя для прямого токсического воздействия концентрации этих металлов должны быть намного выше. Ученые рассматривают три версии потенциальных источников этих аномалий: атмосферное выпадение, антропогенные факторы, локальная геохимическая аномалия. «В любом случае, чтобы узнать причины аномалии, необходимы дальнейшие исследования», — отметил ученый.

Влияние наледей

Река Яна образуется при слиянии рек Дулгалах и Сартанг, впадает в Янский залив моря Лаптевых. Площадь ее бассейна — 238 тыс. кв. км, а длина реки — 872 км. По площади бассейна Яна занимает четвертое место среди рек Якутии и 14-е — в России. Яна относится к рекам с восточно-сибирским типом водного режима с элементами дальневосточного режима в летне-осенний период. Питание реки снего-дождевое, летом в верховьях — от тающих наледей, уникальных природных объектов Северо-Востока России. Ученые нашли признаки влияния наледей на химический состав воды.

В условиях продолжающегося потепления климата огромные массивы наледей летом исчезают значительно раньше, что отражает не только более высокие температуры воздуха, но и меньший объем оледенения в долинах рек. Ожидается, что с потеплением климата эта тенденция только усугубится. «Это подразумевает и другие изменения в химическом составе водотоков, ожидается поступление в реки более глубоких подземных вод», — добавил он.

Эксперты также доказали, что данные детального химического анализа воды можно использовать, чтобы узнать, как именно она добегает от места выпадения осадков до русел крупных рек.

Напряженная экологическая ситуация

Ранее ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) призвали к ликвидации накопленного экологического ущерба в неблагополучных в экологическом отношении районах, которые образуют так называемую Яно-Индигирскую импактную зону.

Новость
Ученые: горы появились благодаря живым существам

По данным Института прикладной экологии Севера СВФУ, в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана находится более 4 млн тонн промышленного и строительного мусора. Накоплен огромный объем отходов, который природа Арктики не в состоянии переработать даже за сотни лет. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии, где хвостохранилища заброшенных промышленных объектов советского периода остаются потенциально опасными источниками загрязнения окружающей среды.

В частности, ученые выяснили, что в результате освоения россыпных месторождений алмазов пострадала экосистема бассейна реки Анабар. Они выявили, что в тех районах реки, где ведется добыча алмазов, в органах рыб увеличивается содержание тяжелых металлов. Они поступают в водотоки Анабара при промывке пойменных отложений.

По данным института, в районах исследований биомасса зоопланктона сократилась в реке почти в 19 раз, сократились нерестовые площади. Это поставило под угрозу исчезновения популяции некоторых рыб — ряпушки, чира и сига, а минога, хариус и щука вообще выпали из состава ихтиофауны этого водотока.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У пульсоксиметров нашли изъян
У ВИЧ-инфицированной женщины нашли 21 мутацию коронавируса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь