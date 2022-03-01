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06:41 (мск), источник: © РИА Новости

Врач рассказала о постковидном синдроме у переболевших «омикроном»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Постковидный синдром у переболевших «омикроном» проявляется реже, среди основных жалоб — слабость, ухудшение памяти, головные боли, проблемы с давлением, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Источник: © РИА Новости

«У переболевших “омикроном” постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — сказала Руженцова.

Она отметила, что в целом проявления схожи с теми, что были раньше, но менее выражены.

При этом тяжесть течения постковидного синдрома зависит не только от штамма, но и от особенностей иммунного ответа пациента, общего состояния здоровья, своевременности и правильности лечения, уточнила специалист.

В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ЦНИИ эпидемиологии Павел Чухляев сообщил РИА Новости, что проявления постковидного синдрома обратимы, однако для восстановления может потребоваться долгое время.

«Насторожить, в первую очередь, должны симптомы, свидетельствующие о вероятном тромбообразовании и сердечно-сосудистых осложнениях. Это длительные, не снимающиеся обычными обезболивающими средствами головные боли, головокружения, боли в грудной клетке, одышка при обычных нагрузках. В таких случаях необходимо провести обследование и, при наличии показаний, начать соответствующую терапию», — подчеркнул Чухляев.

Он добавил, что для восстановления пациентам необходимо правильное питание с достаточным количеством белка, клетчатки, сложных углеводов, витаминов и минералов.

Некоторым переболевшим коронавирусом, особенно тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме, нужны различные реабилитационные процедуры: физиотерапия, санаторно-курортное лечение, пояснил врач.

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