Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России

«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма “Бэтмен” в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — сказано в сообщении.
Вслед за Warner Bros компания Sony также заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России. «Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск “Морбиуса”, — сказано в заявлении компании.
Релиз нового «Бэтмена» в России с Робертом Паттинсоном в главной роли был запланирован на 2 марта 2022 года, релиз «Морбиуса» с Джерадом Лето — на 24 марта.
Ранее в этот день об остановке показов фильмов не территории России также сообщил Disney.
Компания в качестве причины указала «неспровоцированное вторжение» на Украину и гуманитарный кризис, который начался из-за российской операции.
Не состоится в России и премьера мультфильма «Я краснею», назначенная на 10 марта.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что ее цели — «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Минобороны в свою очередь заявило, что наносит удары только по украинским военным объектам. К вечеру 28 февраля ведомство сообщило, что российские военные поразили более 1,1 тыс. объектов.
Сразу после начала операции Украина ввела военное положение и объявила о мобилизации. Западные страны выступили в поддержку Украины и начали вводить санкции против России. Их в несколько этапов вводили США, ЕС, Великобритания и ряд других стран. Под ограничения разной степени жесткости попали отдельные банки, включая ВТБ и Сбербанк, российский госдолг, ЦБ, ФНБ, экспорт товаров в Россию. Для российских самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, а также введены персональные санкции против политиков, включая Путина, бизнесменов, сотрудников госканалов и военных.