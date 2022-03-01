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08:08 (мск), источник: РБК

Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России

Киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» (2022) в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление компании. Вслед за Warner Bros компания Sony также заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России.

Источник: Reuters

«В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма “Бэтмен” в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — сказано в сообщении.

Вслед за Warner Bros компания Sony также заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России. «Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные театральные показы в России, включая предстоящий выпуск “Морбиуса”, — сказано в заявлении компании.

Релиз нового «Бэтмена» в России с Робертом Паттинсоном в главной роли был запланирован на 2 марта 2022 года, релиз «Морбиуса» с Джерадом Лето — на 24 марта.

Ранее в этот день об остановке показов фильмов не территории России также сообщил Disney.

Компания в качестве причины указала «неспровоцированное вторжение» на Украину и гуманитарный кризис, который начался из-за российской операции.

Не состоится в России и премьера мультфильма «Я краснею», назначенная на 10 марта.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что ее цели — «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Минобороны в свою очередь заявило, что наносит удары только по украинским военным объектам. К вечеру 28 февраля ведомство сообщило, что российские военные поразили более 1,1 тыс. объектов.

Сразу после начала операции Украина ввела военное положение и объявила о мобилизации. Западные страны выступили в поддержку Украины и начали вводить санкции против России. Их в несколько этапов вводили США, ЕС, Великобритания и ряд других стран. Под ограничения разной степени жесткости попали отдельные банки, включая ВТБ и Сбербанк, российский госдолг, ЦБ, ФНБ, экспорт товаров в Россию. Для российских самолетов закрыто воздушное пространство ЕС, а также введены персональные санкции против политиков, включая Путина, бизнесменов, сотрудников госканалов и военных.

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