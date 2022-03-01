Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Лингвисты выяснили, зачем в речи нужна тавтология При каких условиях тавтология помогает нам понять, что имеет в виду собеседник — даже если мы не уверены в предмете разговора
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
10:59 (мск), источник: Известия

В России утвердили новые эпидрекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19

С учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения «Омикрона» Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:28 (мск)В России впервые с 28 января выявлено менее 100 тыс. заразившихся COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

В частности, ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма “Омикрон”, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — уточняется в сообщении.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице более или менее пришла в норму. Он отметил, что медицинские службы продолжат работать в плановом режиме.

В тот же день иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что март станет ключевым периодом в ситуации с распространением коронавируса. По словам специалиста, сейчас в Москве наблюдается стабилизация ситуации с новыми случаями COVID-19. При этом он призвал не забывать, что в столице развивается линия BA.2.

РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Встреча и предложения: чем завершились переговоры Москвы и Киева
Мерное время: ГД готовит варианты поддержки бизнеса и населения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь