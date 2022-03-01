В России утвердили новые эпидрекомендации на фоне снижения заболеваемости COVID-19

В частности, ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.
«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма “Омикрон”, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — уточняется в сообщении.
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице более или менее пришла в норму. Он отметил, что медицинские службы продолжат работать в плановом режиме.
В тот же день иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что март станет ключевым периодом в ситуации с распространением коронавируса. По словам специалиста, сейчас в Москве наблюдается стабилизация ситуации с новыми случаями COVID-19. При этом он призвал не забывать, что в столице развивается линия BA.2.
РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».