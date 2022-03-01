14:32 (мск), источник: Известия
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 южных аэропортов России
Россия продлевает закрытие 11-ти аэропортов юга страны еще на неделю, до 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации во вторник, 1 марта.
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«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 08 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — сообщил авиарегулятор.
Изначально запрет на полеты в эти аэропорты, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
В Росавиации напомнили, что для организации перевозки пассажиров в закрытые воздушные гавани российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.новость дополняется.