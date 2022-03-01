Захарова провела с учителями истории разговор об операции на Украине

Департамент образования Москвы провел для учителей истории и обществознания онлайн-встречу с официальным представителем МИДа Марией Захаровой, об этом РБК рассказали три учителя из московских школ.
В ходе разговора Захарова представила видение властей на происходящую на Украине специальную военную операцию России. Кроме того, учителям предлагались ответы на популярные вопросы школьников касательно операции: «зачем Россия напала на Украину», «что говорить ученикам об экономическом состоянии России», «когда кончится военная операция».
Как рассказал РБК один из преподавателей, пожелавший сохранить анонимность, департамент образования Москвы организовал встречу экстренно 28 февраля в середине дня. Учителя должны были приехать в школу по своему округу, на базе которой организован так называемый межрайонный совет директоров, рекомендовалось направить на встречу двух учителей истории и обществознания от школы, однако, как говорят РБК участники, от некоторых школ не было ни одного учителя из-за внезапности мероприятия.
Департамент и Мария Захарова были подключены к встрече онлайн. По словам одного из педагогов, также попросившего об анонимности, Захарова не возражала против того, чтобы участники встречи записывали ее слова на телефон. Представитель МИДа выступала «в лекционном формате» около двух часов.
Она провела ретроспективу конфликта на Украине с 2014 года, касалась его юридических, фактических аспектов, а также говорила о том, как события развивались за последний год, говорит один из участников.
Говоря о восьмилетнем конфликте, она употребляла слово «война», однако это слово употреблялось не в контексте современных событий, а в контексте всех восьми лет. Информация была дана в сжатом виде, очень конкретно: например, Захарова говорила о том, какие законы, принятые Украиной, ущемляли русский язык, а также говорила о правовых документах последних дней — от обращения республик к России с просьбой их признать до подписания самого договора, говорит РБК учитель истории школы № 1741 Павел Панкин.
«Основной акцент был на то, что дипломатические методы были полностью исчерпаны, она подчеркивала, что Россия шла на уступки, чтобы не развивать конфликт, но это не помогло. Звучали слова о том, что последние восемь лет шла война и Россия ее заканчивает», — сообщил РБК один из учителей.
На вопрос учителей о том, что говорить детям, которые говорят, что Россия вторглась на Украину, нарушила ее суверенитет, Захарова повторила позицию президента Владимира Путина о том, что речь идет о денацификации и демилитаризации страны. По словам учителей, она сделала акцент на том, что «Россия никуда не вторгается, а защищает республики ЛНР и ДНР». «Мария Владимировна называла спецоперацию так, как она называется — именно спецоперацией по принуждению к миру», — говорит РБК Панкин.
На вопрос учителей о том, как скоро закончится операция, Захарова ответила, что действия России завершатся самой военной операцией на Украине, но не ответила, сколько она еще продлится.
Как говорит РБК один из педагогов, встреча была инициирована больше для самих учителей, чтобы они смогли осознать происходящее и уже потом объяснить детям. «Подразумевается, что мы будем продолжать линию президента. В первую очередь рекомендуется говорить со старшими классами — учениками 10−11-х классов, так как у детей сформированная позиция, они активно сидят в соцсетях, читают Telegram-каналы, смотрят TikTok. Департамент образования понимает, что с молодой аудиторией говорят иные спикеры, оппозиционные, либо не поддерживающие происходящее», — говорит один из учителей.
Уже после отключения Марии Захаровой один из учителей задал вопрос, что в таком случае делать учителям, которые выступают «против войны», и как говорить с учениками, которые также против спецоперации. Представитель департамента сказал, что учителя лучше знают психотип своих детей, и «не надо навязывать разговор там, где он не будет уместен».
Однако один из учителей замечает, что по итогам бесед необходимо будет писать отчеты, которые будут требовать директора школ.
РБК попросил прокомментировать встречу Марию Захарову и департамент образования Москвы. РБК направил запрос в Министерство просвещения.
О начале военной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Мария Захарова заявляла о том, что спецоперация — не начало войны с Украиной, а стремление предотвратить глобальную войну. Минобороны России 27 февраля признало, что в ходе операции есть погибшие и раненные, не уточнив их численность. Минздрав Украины в тот же день, сообщил о 198 погибших, среди них были дети. Ранено было 1115 человек, среди них также есть дети.
Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Анастасия Серова