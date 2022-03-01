«Рейтинг президента пошел вверх»: директор ВЦИОМ об отношении россиян к операции на Украине

Первый после 24 февраля (день начала операции) опрос ВЦИОМ показал, что решение главы государства поддерживают примерно 65% россиян.
По данным второго опроса, уже 68% поддержало проведение операции, около 22% россиян выступили против. Еще 10% не смогли ответить или отказались отвечать.
Опросы проводились 25 и 27 февраля среди жителей 80 российских регионов и примерно 500 населенных пунктов. В исследовании приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.
Мнение гендиректора ВЦИОМ
По словам Валерия Федорова, намечается «осторожный» тренд на укрепление пропрезидентских позиций в России. В том числе это касается спецоперации на Украине, отметил он.
«Действительно, это не на день и не на неделю даже. Но так как первый опрос мы проводили 25-го числа, то, я думаю, это шок, многие еще не знали, куда бежать и с кем солидаризироваться. А 27 февраля, это уже три дня после начала операции, уже произошла определенная дискуссия, уже произошло размежевание, уже люди начали подыскивать аргументы для себя более релевантные, кто “за”, кто “против”, и таким образом доля тех, кто затрудняется [ответить], снизилась», — объяснил Федоров.
По словам гендиректора ВЦИОМ, идет растягивание и формирование двух полюсов, при этом полюс пропрезидентский примерно в три раза «количественно более мощный», чем антипрезидентские настроения. Федоров отметил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от множества факторов.
ВЦИОМ публикует результаты опросов по пятницам, и 4 марта планирует опубликовать новый рейтинг с учетом периода после начала военной операции на Украине.
Так что надо подождать. Но в порядке анонса, мы цифры эти видим, я скажу, что рейтинг президента пошел вверх, и совершенно ощутимо.
Валерий Федоровгендиректор ВЦИОМ
О влиянии санкций на россиян
Как рассказал RTVI Федоров, введенные санкции против России очень сильны, и окажут влияние не только на материальное положение россиян и их потребительские возможности, но и на их мировосприятие и, возможно, политические позиции.
Я дал такой осторожный прогноз, что основной удар примет на себя средний класс, то есть те, у кого потребительский статус достаточно солидный, кто привык себе позволять немалое, кто вполне себя чувствует в материальном положении удачно. Ну и сейчас по их потреблению будет нанесен большой удар.
Валерий Федоровгендиректор ВЦИОМ
По мнению эксперта, если в 2014 году санкции рассматривались в «юмористическом ключе», то сейчас речь идет о массовых проблемах с получением виз, подорожанием электроники и автомобилей.
Однако людей с меньшим достатком новые санкции затронут не так сильно, как средний класс, считает эксперт.
«По предварительной оценке, на них эти санкции скажутся меньше ровно потому, что их уровень потребления и без всяких санкций существенно более скромный, и, конечно, основные предметы потребления у них российские. В этом плане под ударом находится вот именно эта не очень большая прослойка общества, но очень говорливая, очень влиятельная, солидная, очень активная в информационном плане. Я ее оцениваю где-то в общей сложности, так вот 15−20% от общего населения России. Я там [в фейсбуке] написал, что цифры все очень условные. У меня классификация сделана на скорую руку, поэтому она носит такой немножко попсовый характер», — поделился своим мнением гендиректор ВЦИОМ, подчеркнув, что он не претендует на научность.
По мнению Валерия Федорова, сейчас военная операция на Украине лидирует в новостной повестке дня, однако неизвестно, сколько эта тема будет оставаться в первых рядах.
Гендиректор ВЦИОМ предположил, что если санкции действительно сильно ударят по россиянам, то внимание переключится на них.
«Но есть и другой вариант, что этот конфликт будет оставаться в фокусе внимания длительное время, станет главной темой для дискуссий, для обсуждений и для политических размежеваний. И, конечно, тут все будет зависеть от того, как идет этот конфликт. Насколько он тяжелый с точки зрения потерь. Насколько Запад, даже не Украина, а Запад, готов идти еще дальше в части давления на Россию, в части ограничения нашего образа жизни, снижения уровня нашей жизни», — сделал прогноз эксперт.
Федоров добавил, что сейчас «маячит призрак Карибского ядерного кризиса», поэтому тема Украины может уйти на второй план.