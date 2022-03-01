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21:18 (мск), источник: © РИА Новости

«Эхо Москвы» отключили от эфира

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира.

Источник: © РИА Новости

«Эхо Москвы» отключено от эфира", — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» «и “Телеканал “Дождь”* (признан в РФ СМИ-иноагентом).

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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