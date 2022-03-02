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10:45 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые вырастили мини-сердца для уточнения дозировок токсичных лекарств от COVID-19

Ученые из США и Германии вырастили мини-сердца человека, чтобы изучить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы после коронавируса и протестировать различные препараты для лечения COVID-19. Препринт исследования опубликован на платформе BioRxiv.

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Источник: Reuters

Такие миниатюрные копии органов называются органоидами. Они представляют собой клеточные скопления, которые имитируют структуру органов человека, анатомические и функциональные особенности самых разных тканей. Это позволяет ученым изучать биологические процессы, связанные с заболеваниями, а также находить новые стратегии их лечения.

В данном случае исследователи создавали модель воздействия лекарств на сердце, чтобы уточнить их дозировки.

SARS-CoV2 поражает легкие пациента, вызывая выработку иммунной системой большого количества цитокинов и их выброс в кровоток. Возникает цитокиновый шторм, который может привести к летальному исходу.

Чтобы этого избежать, каждому госпитализированному с COVID-19 назначают противоцитокиновые препараты. Однако они обладают серьезными побочными эффектами, требуется осторожность при их использовании и точность дозировок.

Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что выращенные органоиды действительно могут продемонстрировать то, как действуют на сердце различные лекарства от COVID-19.

«Органоиды наиболее точно, по сравнению с другими методами, отражают действие токсичных препаратов, которое может привести к дисфункции тех или иных систем. Они отражают надклеточный уровень, приближенный к физиологическому состоянию сердечной мышцы. Но нужно понимать, что все-таки это не сердце, которое находится в организме, где работает иммунная система, есть полноценная кровеносная система. Поэтому исследования на органоидах лучше проводить параллельно с экспериментами на животных», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

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