Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях

В связи с последними событиями на Украине участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.
«Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП (»Оскорбление«). Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч», — сказала она.
При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.
Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ «Клевета» и 119 УК РФ «Угроза жизни».
«За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет», — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.
По ее словам, практика по таким делам «большая». Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.