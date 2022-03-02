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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Юрист рассказала, чем грозит буллинг в соцсетях

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. За оскорбления в интернете в России можно получить штраф до трех тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни — вплоть до лишения свободы на три года, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.

Источник: Reuters

В связи с последними событиями на Украине участились случаи травли людей в интернете. Многочисленные оскорбления и угрозы жизни поступают не только известным людям, но и простым пользователям.

«Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП (»Оскорбление«). Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трех тысяч», — сказала она.

При этом юрист пояснила, что штраф грозит обидчику, если тому уже исполнилось 16 лет.

Мухамедшина также рассказала, что распространение ложной информации и подрыв репутации может попасть под статьи 128.1 УК РФ «Клевета» и 119 УК РФ «Угроза жизни».

«За клевету или угрозу жизни может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет», — сказала она, подчеркнув, что ответственность гораздо строже к тем, кто распространяет ложную информацию с использованием служебного положения.

По ее словам, практика по таким делам «большая». Кроме того, за оскорбления потерпевший также может потребовать через суд компенсацию морального вреда.

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