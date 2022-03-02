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11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Купюры или пластик. Что делать туристам, чьи банковские карты заблокированы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несколько российских банков попали под санкции. Туристы за рубежом не могут расплачиваться их картами в магазинах и отелях, снимать наличные в банкоматах.

Источник: © РИА Новости

Что делать, если вы оказались в другой стране с неработающим «пластиком» или собираетесь в отпуск за границу и хотите подстраховаться, — в материале РИА Новости.

С карты на карту

«Мы отдыхаем в Турции, рассчитаться в магазине картой не можем уже несколько дней, снять деньги в банкомате — тоже. Хорошо, что взяли с собой достаточно долларов», — рассказала туристка из Москвы Мария Зайкова.

С 26 февраля под действие санкций попали несколько финансовых учреждений — например, группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк. Выпущенные ими карты перестали работать за границей, в магазине и ресторане расчет «пластиком» не получится. Поход в банкомат тоже бесполезен: купюры не выдают. Сервисы Apple Pay, Google Pay для держателей недоступны — и за границей, и в России.

Эксперты рассказали о нескольких способах выйти из непростой ситуации.

Во-первых, через мобильное приложение можно перевести зависшие средства на карту другого банка и пользоваться ей. «Это позволит, в частности, снять деньги за рубежом», — пояснили в АТОР.

Если другой карты нет, самое разумное — прибегнуть к виртуальному «пластику», говорит старший специалист информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Сейчас можно создать такую карту в мобильном приложении банка, не попавшего в санкционный список, и перевести средства туда.

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Для этого стоит воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) — сервисом Банка России, который позволяет мгновенно по номеру сотового телефона отправить деньги в 208 кредитных организаций, участвующих в программе. Включить ее можно также в мобильном приложении в меню «Настройки» или «Контакты и переводы». Сумма одного платежа не должна превышать 600 тысяч рублей, указано на сайте СБП.

Источник: РИА "Новости"

«Мир» в помощь

В 12 странах у туристов работают карты российской платежной системы «Мир».

Операции с ними возможны в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, на Кипре и в ОАЭ, подтверждает АТОР.

Правда, как говорится на сайте самой платежной системы, в Казахстане и Киргизии можно лишь снять наличные в отделениях нескольких банков и в банкоматах, в Таджикистане — в банкоматах двух крупнейших кредитных организаций: «Амонатбонк» и «Душанбе Сити». Оплата картой там недоступна.

В Узбекистане «пластик» российской платежной системы принимают в сети устройств UzСard, которые установлены почти во всех торгово-сервисных предприятиях.

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В Южной Осетии снять наличные можно во всех отделениях Национального банка республики.

Во Вьетнаме карту «Мир» принимают в отделениях и банкоматах BIDV и VRB. В Турции наличные можно снять в отделениях и банкоматах Isbank, Ziraat, Vakifbank. На Кипре карты «Мир» обслуживаются в банкоматах и терминалах банка RCB, а в ОАЭ действуют через терминалы Network International.

Займитесь переводом

Чтобы обзавестись наличкой, можно воспользоваться одной из систем денежных переводов (СДП). Они позволяют отправить деньги с карты российского банка самому себе или получить помощь от родственников и друзей. Чтобы выдали средства, понадобится паспорт.

Несмотря на иностранные санкции и принимаемые властью меры валютного контроля, СДП работают. «Компания продолжает оказывать услуги денежных переводов и платежей физлицам. Клиенты могут совершать необходимые операции в мобильном приложении. Или же попросить родственников сделать перевод», — рассказали в пресс-службе банка «Юнистрим».

Источник: Emil Kalibradov/CC0

С купюрой в кошельке

И все же самое надежное — наличка. Доллары, евро или валюта страны пребывания, говорит аналитик Анна Бодрова. Правда, поменять рубли на зарубежные купюры перед поездкой сейчас непросто. Из-за высокого спроса во многих банках нужно заранее оставлять заявку на конкретную дату.

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Туроператоры тоже советуют клиентам взять в поездки наличные средства. «Сейчас отправляются в путешествия с валютой, которая имеет хождение в стране. В большинстве случаев это доллары. Например, в ОАЭ удобнее брать с собой именно их, однако рассчитываться лучше дирхамами», — объяснили в пресс-службе Anex Tour.

В магазинах и отелях принимают оплату и банковскими картами, но у россиян с этим сейчас могут возникнуть сложности, добавляют эксперты.

Плюс ко всему участники рынка не исключают, что теперь таможенники будут внимательнее относиться к российским туристам, которые проходят по «зеленому коридору», то есть без проверки и заполнения декларации. Ведь вывозить из России валюту на сумму свыше десяти тысяч долларов теперь нельзя.

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