Ростуризм рекомендовал не ездить в страны, которые ввели санкции

Ростуризм советует россиянам отказаться от поездок в те страны, которые ввели санкции в отношении России, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — указала глава агентства Зарина Догузова.
Россиянам рекомендуют посещать открытые для поездок страны, которые не вводили ограничений против России. Это Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и некоторые другие, а также путешествовать по России. Агентство советует следить за актуальной информацией о туристических направлениях, которую предоставляют МИД, Ростуризм и Росавиация.
Если туристы уже забронировали туры в недоступные для путешествий страны, то они должны обратиться к туроператору для выбора альтернативного направления.
Туроператорам ведомство рекомендовало приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, и в страны Карибского бассейна, так как для перелета туда используется воздушное пространство ЕС и Канады, теперь закрытое для российских самолетов.
США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия, Япония ввели санкции в отношении России на фоне начатой президентом Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Европейские государства и США объявили о закрытии своего воздушного пространства, на что Росавиация ввела аналогичные ответные меры. Кроме того, некоторые страны приостановили выдачу виз россиянам.
Внутри страны также действуют некоторые ограничения. До 8 марта закрыты аэропорты юга России — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.