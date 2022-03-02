12:59 (мск), источник: N + 1
Стоунхендж вновь назвали древним календарем
Сарсеновое кольцо могло обозначать 30 дней месяца.
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Британский археолог исследовал конструкцию Стоунхенджа и пришел к выводу, что древние жители Англии около 4500 лет назад использовали его в качестве солнечного календаря. По мнению ученого, большие сарсены обозначали месяц из 30 дней, который делился на три декады. Вероятно, пять пар трилитов соответствовали пяти эпагоменальным дням, а другие элементы могли обозначать 12 месяцев. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.
В эпоху неолита и халколита (энеолита) в Европе распространилась традиция возведения мегалитических сооружений. Вероятно, самым известным из них выступает расположенный на юге Англии Стоунхендж. Археологические исследования показали, что этот комплекс был сооружен в несколько этапов. Так, около 3020−2910 годов до нашей эры был построен главный ров и валы. Затем появились ямы Обри, а ров был вторично заполнен. Основные каменные конструкции возвели уже около 2500 года до нашей эры.
В центре Стоунхенджа расположен алтарный камень, который окружен пятью парами камней с перемычками — так называемыми трилитами. В настоящее время их окружает 17 вертикальных сарсеновых блоков, хотя исследования показывают, что первоначально их было 30. Поверх этих блоков были уложены перемычки, что придавало конструкции форму круга, диаметр которого составлял около 33 метров. Внутри сарсенового кольца также находятся так называемые голубые камни, а за его пределами — «эшафот», опорные камни и курганы.
Большинство археологов полагает, что Стоунхендж обладал каким-то ритуальным значением. Так, он мог служить пространством, в котором местные земледельцы собирались во время важных событий, например, в период летнего или зимнего солнцестояний. На это указывает, в частности, ось симметрии памятника, которая проходит по линии восхода и заката светила во время солнцестояний. Некоторые исследователи предполагают, что Стоунхендж мог использоваться в качестве древней обсерватории, культового комплекса или календаря.
Тимоти Дарвилл (Timothy Darvill) из Борнмутского университета изучал каменную конструкцию Стоунхенджа, которая, судя по недавним исследованиям, была сооружена около 2620−2480 годов до нашей эры. Он решил проверить, действительно ли этот кромлех мог использоваться древними жителями Англии в качестве календаря.
Конструкция Стоунхенджа, по его словам, выстроена с учетом положения солнца во время зимнего и летнего солнцестояний, то есть с периодом в 365,25 суток.
Начало каждой такой десятидневной «недели» обозначено в конструкции камнем заметно меньшего размера.
Ученый отметил, что сейчас на памятнике нет элементов, которые можно было соотнести с 12 месяцами. Однако он допустил их существование. Дарвилл полагает, что таким способом древние жители Англии отмечали цикл из 360 суток. Оставшиеся пять эпагоменальных дней могли обозначаться пятью трилитами в форме подковы, расположенными внутри периметра Стоунхенджа. Также элементы этого памятника могли указывать на необходимость добавления в календарь еще одного дня раз в четыре года.
Археолог полагает, что начало года в таком календаре отсчитывалось с зимнего солнцестояния. Такая традиция в дохристианских обществах, в частности, зафиксирована в раннесредневековых английских письменных источниках, где описано, что год делился на две части и включал праздник в середине зимы и в середине лета. Дарвилл полагает, что общины, жившие в Северо-Западной Европе в конце IV — начале III тысячелетий, могли сами разработать подобный календарь. Хотя, возможно, эта традиция была перенята у обществ Восточного Средиземноморья. Так, в III тысячелетии до нашей эры солнечный календарь уже существовал в Древнем Египте.
Ранее на N + 1 рассказывали о других древних мегалитических сооружениях. Так, археологи выяснили, что испанский памятник Панория возник более 5500 лет назад. А в Уэльсе нашли одного из вероятных «предков» Стоунхенджа.
Михаил Подрезов