Турция, Египет и Тунис подтвердили готовность принять российских туристов

«Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов», — говорится в сообщении.
Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Он подчеркнул, что власти Туниса не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока.
Кроме того, на днях глава Ростуризма провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Они заверили, что заинтересованы в сотрудничестве с РФ, никаких ограничений для российских туристов в этих странах вводить не планируется.
«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», — резюмировала Догузова.