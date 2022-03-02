Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
13:06 (мск), источник: ТАСС

Турция, Египет и Тунис подтвердили готовность принять российских туристов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что страны ждут российских туристов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Источник: Reuters

«Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов», — говорится в сообщении.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Он подчеркнул, что власти Туниса не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока.

Кроме того, на днях глава Ростуризма провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции — Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Они заверили, что заинтересованы в сотрудничестве с РФ, никаких ограничений для российских туристов в этих странах вводить не планируется.

«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», — резюмировала Догузова.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь