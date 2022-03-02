Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы

«Сообщаем Вам, что с 1 марта возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи», — говорится в сообщении на сайте центра.
С 1 по 31 марта действующие из-за пандемии ограничения допускают въезд в Италию с территории России. Туристы должны иметь при себе анкету о местонахождении пассажира и один из трех документов — справку о вакцинации, признанной EMA вакциной, справку о выздоровлении после COVID-19 с переводом на итальянский или английский язык, либо справку о проведенном антигенном экспресс-тесте сроком действия 48 часов или молекулярном ПЦР-тесте сроком действия 72 часа с отрицательным результатом.
Ранее источник в правительственных структурах Италии заявил РИА Новости, что отмена карантина для прибывающих в Италию из неевропейских стран с 1 марта снимает ограничения на въезд для российских туристов.
В конце февраля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал постановление, которое отменяет карантин из-за COVID-19 для прибывающих из всех неевропейских стран. Распоряжение вступает в силу с 1 марта.