Глава СПЧ прокомментировал блокировку «Эха Москвы» и «Дождя»*

Ранее во вторник Генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эха Москвы» и «Дождя»* из-за распространения ими «информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Позже главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. Он также отметил, что «Эхо Москвы» категорически не согласно с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение в суде. Главред «Дождя»* Тихон Дзядко заявил, что уведомление об ограничении доступа к сайту телеканала будет обжаловано.
«Раздаются высказывания, в том числе и в Совете по правам человека, что эти действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора ограничивают свободу слова. Не могу в деталях сказать про телеканал “Дождь”* — я его не смотрю. Но, что касается “Эха Москвы”, то на сайте были разные точки зрения, правда, с большим перевесом противников специальной операции на Украине», — говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По его словам, наряду с этим в эфире радио высказывались пацифистские обращения, которые не запрещены.
«Я называю такой пацифизм наивным, он во многом вызван недопониманием сложности и драматизма геополитической ситуации. Тем не менее, эти мнения не замалчиваются, высказывать их никто не запрещает, свобода слова не ущемляется», — отметил Фадеев.
Также он привел случаи, когда указанные СМИ давали эфирное время американскому дипломату Виктории Нуланд и украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которые агрессивно высказываются в адрес России.
«Главный киевский пропагандист с площадки “Эха” в течение 45 минут оскорбляет российскую власть, говорит, что ненавидит российское государство, обещает “тысячи трупов российских мальчиков”, — сообщил Фадеев.
По словам главы СПЧ, в то время как российские СМИ берут интервью у госсекретаря США, трудно представить такую же ситуацию, например, с Марией Захаровой на американском телевидении.
«Одна из главных организаторов киевского “Майдана” в 2014 году, заместитель госсекретаря США Нуланд в беседе с главредом “Дождя”* Тихоном Дзядко более 10 минут говорит о том, что “русские гибнут в бойне непонятно за что”, о поддержке россиян, которые выступают против спецоперации, о призыве Владимира Путина к ответу, о поставках вооружения Киеву. Полагаю, что в нынешней ситуации это запредельно. Трудно представить, чтобы на американском ТВ-канале сейчас взяли интервью, тем более столь обширное, например, у Марии Захаровой», — отметил Фадеев.
Такая ситуация, по мнению Фадеева, ошибка и пропаганда.
«То, что мы наблюдаем, в лучшем случае — ошибка, а в худшем — пропаганда, оправдывающая действия противников России», — заключил Фадеев.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* СМИ, признанное иноагентом в России.