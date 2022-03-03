10:51 (мск), источник: N + 1
Мигрирующие морские слоны определили расстояние до родной колонии
Так они выбирают оптимальное время для начала миграции к местам размножения.
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Самки северных морских слонов понимают, насколько далеко они находятся от родной колонии. Эта информация позволяет им принять решение о начале миграции к местам размножения. Как отмечается в статье для журнала Current Biology, пока неясно, какие именно ориентиры используют морские слоны. Тем не менее точность их навигации очень высока.
Многие морские птицы и млекопитающие большую часть года проводят в открытом океане, а для размножения возвращаются в конкретные места на побережье. Порой для этого им приходится преодолевать тысячи километров. Например, беременные самки северных морских слонов (Mirounga angustirostris) около 240 дней в году кочуют в поисках корма по северо-западу Тихого океана. После этого они прибывают в колонии, расположенные на пляжах на западе Северной Америки, и в течение пяти дней приносят потомство.
Команда зоологов под руководством Роксанны Бельтран (Roxanne S. Beltran) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе решила выяснить, как именно морские слоны понимают, что пришло время отправляться к местам размножения. Исследователи предположили, что эти ластоногие представляют свое местоположение относительно родной колонии и на основе этих данных принимают решение о начале миграции.
Чтобы проверить данную идею, Бельтран с коллегами проанализировали информацию о перемещениях 108 взрослых самок морских слонов, которых в 2004—2015 годах пометили спутниковыми передатчиками и датчиками глубины. Так они определили дату, когда каждая особь начинала движение в сторону колонии на калифорнийском пляже Аньо-Нуэво. Кроме того, они определили даты рождения потомства.
Оказалось, что детеныши морских слонов на пляже Аньо-Нуэво появляются около 20 января. Миграция самок к колонии начинается примерно за 98 дней до этого, причем за время пути они в среднем преодолевают 2814 километров. Чем дальше самка находится от колонии, тем раньше она начинает двигаться в ее сторону (p<0,0001).>.
Исследователи также проверили альтернативную гипотезу, которая предполагает, что самки морских слонов начинают возвращаться в колонии, когда накопят достаточно жира, чтобы выкармливать детенышей. Для этого они сравнили дату начала миграции каждой особи с изменениями ее плавучести. Никакой корреляции между этими показателями выявить не удалось. Таким образом, объем жировых запасов не влияет на дату начала миграции самок морских слонов.
Бельтран и ее соавторы признают, что пока неясно, как именно морские слоны определяют свое местоположение. Возможно, они ориентируются по геомагнитным полям, звездам или с помощью обоняния. Тем не менее, их навигационные способности чрезвычайно точны.
Команда под руководством Роксанны Бельтран изучает северных морских слонов уже не первый год. Например, им удалось выяснить, что эти ластоногие во время миграций вынуждены делать выбор между ночным кормлением и отдыхом. На их решение влияют продолжительность светового дня и физическое состояние особей. По мере того как ночи становятся длиннее, а морские слоны жирнее, они все раньше переходят от охоты к отдыху. В результате эти ластоногие набирают вес и снижают риск столкновения с хищниками, которые в основном активны днем.
Сергей Коленов