Без неба и лайнеров? Куда и на чем смогут летать российские туристы

О том, как и куда теперь получится летать и надолго ли хватит ресурсов отечественного авиапарка, — в материале РИА Новости.
Рейсы отменяются сотнями — из-за закрытия и аэропортов, и воздушного пространства. Тем не менее авиакомпании работают. Второго марта «Аэрофлот» отправил самолет за туристами в Мексику, в планах — Куба, Доминикана. Ожидаются два специальных рейса туроператора «TUI Россия»: из Софии — 4 марта, с Мадейры — 7-го.
«В оперативном порядке прорабатываем вопросы по изменению маршрутной сети», — сообщили представители нацперевозчика.
От лоукостера «Победа» уже несколько раз требовали вернуть самолеты (большинство бортов обычно находятся в лизинге, это нормальная практика), сообщил директор компании по правовым вопросам Алексей Танкевич. По его словам, перевозчик «будет защищать флот в рамках правового поля» и не собирается уходить с рынка.
В понедельник, 28 февраля, лизинговая компания AerCap объявила о прекращении сотрудничества с российскими клиентами — «Аэрофлотом», S7, Nordwind Airlines, «Россией», «Уральскими авиалиниями», «Ямалом».
Туроператоры тут же начали переверстывать программы по открытым зарубежным направлениям. В АТОР уточнили, что это именно изменение расписания, а не «снятие всей полетки».
Авиационные эксперты говорят, что по массовым курортам проблем нет. Но добираться дольше, а это, в зависимости от типа борта, — от трех до восьми тонн авиакеросина, плюс летное время экипажа и самолета.
Придется ждать ослабления геополитического напряжения. А Европа из-за ковида и раньше была практически неактуальна для туристов.
Перевозчики, однако, не сдаются. «Есть план, что за рубеж будут отправлять только собственные борты, а по стране станут летать те, что под санкциями, — рассказал РИА Новости руководитель одного из подразделений, связанных с безопасностью полетов в одном из крупных российских хабов. — Для регламентных работ воздушное судно отправят, например, в Шарджу или Гонконг. Уже нашлись компании, готовые перезакупать для нас запчасти у Boeing и Airbus».
Техобслуживание и поддержание летной годности, по словам собеседника РИА Новости, можно осуществлять своими силами. Часть самолетов Airbus выпускается в китайском Тяньцзине, где есть сборочный цех. «Но вот попадают ли они под санкции, пока неясно», — добавил эксперт.
Наименее острый вопрос — это страхование. По данным АТОР, авиакомпании могут приобрести страховку и в России с перестрахованием в полностью государственной российской компании.
Бывший исполнительный директор агентства Aviakassa.ru, руководитель агрегатора «Катапульта» Максим Побережник напомнил, что Китай выпустил и сертифицировал самолет, похожий на Airbus-320. Можно покупать.
«Есть еще одна лазейка: пустить в Россию иностранные авиакомпании на внутренние и международные авиарейсы. В Казахстане, кстати, большой парк самолетов», — уточнил эксперт.
«Основная задача — это переключение на воздушные суда исключительно российского производства. Будет переходный период. Пока не завершено импортозамещение, авиакомпаниям нужно перейти на эксплуатацию самолетов в не зависящей от Запада экосистеме», — сказал РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Авиакомпании должны найти альтернативные каналы поставок запчастей, освоить диагностику, ремонт и обслуживание. Причем не только самих лайнеров, но и двигателей, бортового радио-электронного оборудования и других агрегатов и систем.
«Полностью наша версия Superjet, за исключением двигателя, как утверждают разработчики, будет готова до конца следующего года, — продолжает Пантелеев. — Примерно такие же сроки и для отечественного двигателя ПД-8, который будет на этих самолетах».
Что касается МС-21, то, по словам эксперта, у него уже чисто российские композитное крыло, двигатель нового поколения — главные компоненты. «В этом году одобрят отечественные композитные материалы, а двигатель сертифицировали осенью 2018-го», — уточнил собеседник РИА Новости.
В условиях санкций и кризиса покупательская способность россиян падает. Но авиакомпании не могут работать в минус, как приходилось многим в разгар пандемии. Эксперты рассчитывают на поддержку государства и сотрудничество между перевозчиками.
«Нужна консолидация рынка, — отметил в беседе с РИА Новости эксперт, близкий к Росавиации. — В пандемию авиакомпании летали в минус, поэтому единственный вариант без монополии — объединяться в альянсы. Иначе перевозчики экономически не выживут».
По мнению Олега Пантелеева, масштаб проблем гражданской авиации таков, что без вмешательства властей их не решить. «На мой взгляд, необходимо создавать единую государственную авиакомпанию, — говорит он. — Маршрутную сеть по России, вероятно, пересмотрят с приоритетом социально значимых направлений».
Однако пострадает не только отечественная авиация. И у бывших зарубежных партнеров возникнут трудности. По словам авиаэкспертов, сейчас в мире избыток не пристроенных пассажирских магистральных самолетов, лизингодатели брали кредиты, которые нужно отдавать.
Если эксплуатация будет невозможна, воздушные суда придется законсервировать. А самолет, который просто простоял полгода, особенно в суровом климате и без должных процедур, — практически металлолом.
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