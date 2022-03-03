11:19 (мск), источник: Моя Планета
Пять великих крепостных России
Земельной реформе Александра II посвящается. Впрочем, и до нее из крепостных дорога вела не только на погост. Рассказываем о людях «от сохи», внесших в историю России огромный вклад.
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Образ измученного вечным трудом крепостного крестьянина прочно закрепился в русской литературе благодаря Радищеву, Некрасову, Герцену и прочим писателям-просветителям. Все верно: был и тяжелый труд, и несвобода, и жестокие помещики.
Первым, кто создал такие социальные лифты, был Петр I, ценивший людей не за древность рода, а за талант и деловые качества. Именно при нем, к примеру, выбился в люди оружейник Никита Демидов, основавший род фабрикантов и будущих аристократов. Семен Бадаев прославился изобретением прочной стали, а Даниил Бокарев придумал, как давить масло из подсолнечника.
В конце XVIII века российское правительство сняло ограничения на предпринимательскую деятельность крепостных. Им разрешили открывать свои лавки и мануфактуры. Крестьяне-миллионщики в то время были не редкостью. Они платили своим хозяевам внушительные оброки и при первой возможности откупались, переходя в другие сословия.
До официальной отмены крепостного права из рабства самостоятельно выкупились около миллиона крестьян. Их смело можно назвать цветом нации, потому что они двигали торговлю и производство в России. Самородки создавали целые династии купцов и меценатов. Самые известные купцы, вышедшие из крепостных, — Елисеев, Абрикосов и, конечно, Морозов. Крепостные становились актерами, архитекторами, декораторами, живописцами, поэтами и музыкантами. Например, знаменитый художник Орест Кипренский, поэт Тарас Шевченко, композитор Александр Гурилев родились крепостными. Как и те, о ком мы расскажем ниже.
С детства работал пастухом и извозчиком, потом ткачом на шелкоткацкой фабрике, уже с юности проявляя недюжинные предпринимательские способности. Например, смог откупиться от службы в армии, причем деньги занял у своего помещика Рюмина.
Затем Савва предложил новую систему сдельной оплаты труда и, быстро выплатив долг, ушел в свободное плавание. Женился на девушке, знавшей секреты окраски тканей, и открыл производство полотна в домашних условиях. Сбывал товар в Москве, обходя с мешком богатые дома.
Империя Морозовых росла и расширялась, дело со временем продолжили сыновья. Основатель династии умер за год до отмены крепостного права купцом первой гильдии. Потомки Саввы прославились как меценаты, открывая больницы и школы, а также благоволили искусству.
Воспитывался в семье дяди, дворецкого графов Шереметевых, где имел возможность брать уроки у придворного живописца Георга Христофа Гроота. Уже в 1747 году он вместе с учителем расписывал церковь Екатерининского дворца в Царском Селе.
Одновременно Иван состоялся как портретист: писал своих хозяев, их родственников и знакомых. Ему доверяли изображать царственных особ: императрицу Елизавету Петровну и Екатерину Великую. Кроме того, Аргунов оказался хорошим педагогом: обучил троих сыновей, двое из которых стали художниками, а один — известным архитектором.
В 1860-х годах к художественной деятельности добавилась хозяйственная: Аргунов стал управляющим Шереметевского дворца на Миллионной улице в Петербурге. Несмотря на огромный груз забот, он продолжал писать всю жизнь. И всю жизнь оставался крепостным.
Дочь крепостного оружейника выросла в господском доме графа Петра Борисовича Шереметева, где талантливых детей из крепостных обучали иностранным языкам, этикету, музыке, танцам, пению и декламации, готовя к актерской работе в домашнем театре.
Театр славился своими постановками. Спектакли посещала не только высшая знать, но и монаршие особы. На слуху как минимум две актерские фамилии: Татьяна Шлыкова-Гранатова и Прасковья Ковалева-Жемчугова (граф любил давать своим артистам красивые псевдонимы).
Прасковья и Татьяна были подругами. Обе имели множество ролей, были обласканы хозяевами и даже императрицей. Более того, в 1801 году случился известный мезальянс — бывшая крепостная Прасковья Жемчугова стала супругой молодого графа Николая Шереметева. А Татьяна Гранатова — главной наперсницей влюбленных. Она всюду сопровождала пару. Через два года Прасковья умерла от чахотки, успев родить мужу наследника. Перед смертью взяла с подруги слово, что та воспитает ее сына Дмитрия как своего.
Так окончилась театральная карьера Гранатовой. Ей было всего 30 лет. В 1803 году она получила вольную, но не покинула дом Шереметевых и действительно воспитала юного графа Дмитрия, а потом и его сына Сергея.
Татьяна дружила с художниками, музыкантами, писателями и поэтами. Хорошо знала Пушкина, Жуковского, Батюшкова и других поэтов из кружка арзамасцев. Ее портрет писал Николай Аргунов (сын живописца Ивана Аргунова). Замуж Татьяна так и не вышла. Она умерла в глубокой старости, через два года после отмены крепостного права.
Сергей Дмитриевич Шереметев оставил записки, посвященные Татьяне Васильевне. В них он очень тепло отзывается о своей приемной бабушке: ни тени высокомерия, только уважение и искренняя любовь.
Его семья принадлежала графу А. С. Миниху. После того как дочь графа вышла замуж, вся деревня с людьми перешла во владение Ираклия Моркова. Отец Василия стал старостой и управляющим имением нового хозяина, а через несколько лет получил вольную. Правда, та не распространялась на жену и детей.
Василий с детства хорошо рисовал людей, и кузен хозяина Алексей Иванович Морков устроил его вольнослушателем в Императорскую академию художеств, взяв на себя все расходы. У талантливого юноши появились первые поклонники, среди которых были и весьма знатные особы, в частности граф Строганов. Тот даже попытался уговорить Моркова отпустить живописца на свободу. Но хозяин сделал наоборот: в 1804 году вернул Тропинина в свое украинское имение, где приставил пасти скот. Художником же Василий был исключительно домашним и со своей судьбой вроде бы смирился. Судя по его мемуарам, граф относился к Тропинину хорошо и по-своему любил его. Чтобы понять такую «любовь», видимо, надо пожить в том веке.
Впрочем, была в жизни Тропинина и настоящая любовь. Вольная поселенка Анна Катина вышла за него замуж, став по законам того времени крепостной. Вскоре у четы родился сын Арсений.
В 1812 году графа Моркова выбрали одним из руководителей московского ополчения, и вся семья перебралась в Москву. После войны Тропинину обустроили мастерскую. Он стал известным московским портретистом и писал не только своего хозяина с детьми, но и героев Отечественной войны, и московскую знать, а затем представителей купечества. Его изображения К. Брюллова и А. Пушкина известны нам со школьной скамьи. А еще Тропинин любил рисовать простой люд: кружевниц, служанок, гитаристов, солдат, стариков и старух. В его работах сочетались реализм и вера в человека.
Просвещенные люди долго требовали от Моркова освободить известного художника. Его пытались выкупить. Дворянин Дмитриев однажды выиграл у графа большую сумму и предложил простить долг, если Тропинину дадут вольную. Морков не соглашался. Свободу Тропинин получил только в 47 лет — в качестве пасхального подарка. А его жена и сын оставались в неволе еще пять лет. Со временем Тропинину присвоили официальный статус художника и академика. Также ему был присвоен чин 10-г класса по Табели о рангах.
Отец Щепкина был управляющим имением графа Волькенштейна, а мать — личной горничной графини. Мальчик с детства бывал в господском доме и обучался грамоте. Там же в восемь лет он впервые увидел театральное представление и просто заболел театром.
Первую роль он сыграл в Суджанском народном училище, куда его послал учиться благодетель. Позже, чтобы пробиться в артисты, юный Щепкин работал суфлером, переписывал актерам тексты ролей, подносил реквизит, пока, наконец, с разрешения хозяина не добился своего. Поклонники актера так восхищались его игрой, что даже организовали спектакль по подписке, чтобы выкупить талантливого юношу.
Интересно, что жена Щепкина Елена Дмитриевна Чаликова изначально не была крепостной. Мало того, являлась хоть и сиротой-турчанкой, но воспитанницей генерал-майора Чаликова. Стало быть, могла найти себе хорошую партию. Однако, познакомившись с Михаилом в театре, вышла за него замуж. Любовь!
Щепкинский городничий в «Ревизоре» и Фамусов в «Горе от ума» на долгие годы стали эталонами актерского искусства. Друзьями Щепкина считали себя Гоголь, Островский, Шевченко, Герцен, Грановский, Тургенев, Некрасов. Критик Белинский называл его «лучшим комическим актером» и «дьяволом». Друзья создавали и переводили для артиста зарубежные пьесы. Тропинин написал портреты Щепкина и его жены. А Пушкин буквально заставил сесть за мемуары, подарив актеру толстую тетрадь и записав на первом листе: «17 мая 1836. Москва. Записки актера Щепкина. Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что на речке Пенке…».
Бывший крепостной мальчишка добился славы, почета, свободы и достатка. А что он мог сказать о крепостном праве?
Сохранилось письмо Герцену, который тогда находился в Лондоне, изгнанный из России за революционную деятельность. Щепкин писал: «Рабы еще не хотят быть свободными. С чего напала на тебя человеческая гордость делать их свободными против их воли, быть, так сказать, творцом их счастия… Оставьте мир расти по своим естественным законам и помогайте его росту развитием в человеке нравственного чувства, сейте мысль, но не поливайте кровью… Я знаю, у тебя много логики, и потому ты знаешь, что это будет неравный бой, и потому это будет нечестно, в любви к человеку я бы поборолся с тобой, и тогда бог знает, чья бы взяла».
В феврале 1861 года крепостное право в России было отменено, и миллионы крестьян перестали быть чьей-то собственностью. По иронии судьбы их освободитель, император Александр II, был убит террористами-революционерами в 1881 году.