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10:28 (мск), источник: ТАСС

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщил в четверг главный редактор станции Алексей Венедиктов.

Источник: РИА "Новости"

«Большинством голосов совета директоров “Эха Москвы” принято решение о ликвидации радиоканала и сайта “Эхо Москвы”», — написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» ТАСС подтвердили эту информацию. «Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации “Эхо Москвы”, совет директоров ЗАО “Эхо Москвы” 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ — радиоканала “Эхо Москвы” и СМИ — одноименного электронного периодического издания», — сообщили в пресс-службе.

По словам Венедиктова, на проекты таких решений ему ранее намекали «не члены совета директоров, а люди намного выше». Он также заявил ТАСС, сегодня проведет собрание всех журналистов радиостанции. «Сегодня в 14:00 будет собрание журналистов “Эха Москвы”, я их собираю в любом случае», — сказал он.

Венедиктов также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радио из магазина приложений.

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