12:14 (мск), источник: Мослента
Названы обостряющиеся весной психические заболевания
Психотерапевт Владимир Снигур в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ментальные расстройства, которые обостряются в весенний период.
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По его словам, основным фактором обострения психических заболеваний в это время становится несоответствие внутреннего состояния человека окружающим его факторам.
То есть на фоне буйно цветущей природы, солнца и тепла его внутренний мир кажется намного мрачнее. Кроме того, пусковым механизмом могут стать стрессовые ситуации, которых сейчас хватает. В целом весной происходит дестабилизация личностных расстройств, депрессивных и биполярных.
Такие условия способствуют и обострению более серьезных заболеваний, например, шизофрении, а также могут вызывать перепады настроения и повышенную тревожность. В случае появления подобных симптомов врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту, который сможет назначить соответствующее лечение.