12:07 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые обнаружили два белка, способные замедлить процесс старения человека
В рамках исследования генетики старения и долголетия ученые выделили так называемую общую генетическую компоненту признаков.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в составе международного коллектива обнаружили причинно-следственные связи между концентрациями двух белков в крови человека и ожидаемой продолжительностью жизни. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН Яков Цепилов.
«Мы обнаружили причинно-следственные связи между концентрациями двух белков в крови человека и ожидаемой продолжительностью жизни. Два этих конкретных белка, увеличение их концентрации приводит к уменьшению ожидаемой общей продолжительности жизни», — рассказал Цепилов.
По словам ученого, важной и сложной частью работы было установить причинно-следственную связь между концентрацией белков в крови и старением. Предположительно эти белки модифицируют работу гематоэнцефалического барьера. «Именно белки первичны, а старение вторично. Это важно, потому что фармкомпании могут взять эти белки и придумать уже лекарства, которые будут модифицировать их концентрацию и тем самым смещать ожидаемую продолжительность здоровой жизни», — добавил он.
В рамках исследования генетики старения и долголетия ученые выделили так называемую общую генетическую компоненту признаков, имеющих отношение к старению и здоровому долголетию: возраст смерти родителей, долголетие, продолжительность здорового образа жизни и состояние здоровья в пенсионном возрасте. «У каждого из этих признаков были свои уникальные особенности с точки зрения генетики, мы выделили у них общее. Мы обнаружили локусы (участки — прим. ТАСС) в геноме, которые с ней связаны и при этом они воспроизводятся на других популяциях», — рассказал Цепилов.
Исследование проходило на базе биобанков Великобритании, Финляндии и Японии, каждый из которых содержит информацию о геномах более полумиллиона добровольцев.
По данным пресс-службы ИЦиГ СО РАН это означает, что эти локусы ассоциированы со старением в популяциях, живущих в разных концах планеты. Всего таких «универсальных» и реплицированных локусов, связанных со старением, известно около пяти. Поэтому данное исследование значительно увеличивает число таких локусов, известных ученым. Работы по изучению генетики здорового долголетия опубликованы в Nature Aging.