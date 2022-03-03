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13:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие санкции ввели в отношении российских кошек?

Международная федерация кошек (FIFe) с 1 марта ввела санкции в отношении российских кошек из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Источник: СС0/Mimzy

Одновременно с этим правление FIFe решило выделить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, «которые страдают из-за сложившейся ситуации», сказано в сообщении.

Какие ограничения ввели в отношении российских кошек?

С 1 марта ни одна кошка, хозяин которой живет в России, не будет допускаться к участию в выставках FIFe за пределами РФ. Организация, в которой состоят заводчики кошек, в этом случае значения не имеет.

Также всех кошек, выведенных в России, теперь нельзя ввозить и регистрировать в любой родословной книге FIFe за пределами России. Также не имеет значения организация, выдавшая родословную кошки.

На сколько введены ограничения?

Санкции пока введены до 31 мая 2022 года. Они могут быть пересмотрены по мере необходимости, говорится на сайте FIFe.

Могут ли российские кошки участвовать в выставке на территории РФ?

Владельцы российских кошек смогут участвовать в международных выставках FIFe в России, сообщили РИА Новости в российском представительстве федерации.

FIFe запретила до 31 мая владельцам российских кошек участвовать в международных выставках FIFe за рубежом. В России — можно.
Представительница российского подразделения федерации кошек

Cобеседница агентства заявила, что введенные ограничения не очень критичны. Но она выразила сожаления по поводу принятого решения и назвала его «обидным». По ее словам, «FIFe всегда позиционировала себя как аполитичная организация».

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