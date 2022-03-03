16:20 (мск), источник: Моя Планета
Самые большие растения в мире: топ-10
Корневая система какого дерева сравнима по площади с Ватиканом? Чей лист выдержит вес человека, а чей сможет накрыть собой плавательный бассейн?
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Рассказываем о растениях-рекордсменах.
Самое большое растение: пандо
В национальном лесу Фишлейк в штате Юта, США, расположена необычная роща. Кажется, что ее образуют много отдельных экземпляры тополя осинообразного (его еще называют пандо), но на самом деле они объединены корневой системой, общим происхождением и являются единым живым организмом.
Корневая система пандо занимает площадь более 43,6 га — почти как Ватикан. Весит роща более 6000 тонн. Для сравнения скажем, что знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа, чья высота составляет свыше полукилометра, весит 500 тысяч тонн. А возраст рощи по разным оценкам составляет 14 000-80 000 лет, что делает пандо одним из наиболее старых деревьев на Земле.
Во время лесных пожаров корневая система самого большого растения в мире сохраняется. Но от оленей, охотно поедающих побеги, тополя приходится охранять.
Самое объемное дерево в мире: секвойя «Генерал Шерман»
Какое самое большое растение следующее в нашем списке? Ну конечно, это должна была быть секвойя. Она плохо горит, ее не едят вредители и вообще эти деревья уникальны, о чем мы рассказали тут.
Чтобы обхватить секвойю «Генерал Шерман», требуется около 20 человек. За 2300–2700 лет своей жизни дерево выросло до 83,8 метров в высоту и до 31 метра в диаметре у основания.
«Генерал Шерман» является самым объемным деревом на Земле. Объем ствола — 1487 м3. Это все равно, как если бы бассейн двухметровой глубины размером 30 на 25 метров, заполнили древесиной — ее бы хватило на постройку 70 небольших двухэтажных домов. Масса гиганта — около 2000 тонн, примерно как 1000 внедорожников. Растет в национальном парке Секвойя штата Калифорния, США.
Самое высокое дерево: секвойя гиперион
В американском штате Калифорния произрастает еще один рекордсмен — секвойя Гиперион. Дерево поднимается над окружающими холмами в национальном парке Редвуд на 115,61 м, являясь самым высоким в мире. Его высоту можно сравнить с четырьмя девятиэтажными домами, поставленными друг на друга. Ежегодно секвойя продолжает увеличиваться на 2,5 см. Точные координаты дерева власти не сообщают, опасаясь повышенного внимания туристов.
Самые большие листья растений: пальма рафия королевская
Пальмы рода рафия, произрастающие в основном в тропических регионах Африки, известны рассеченными листьями длиной до 20 метров. Самые большие листья — у вида рафия королевская, которая растет в Центральной и Южной Америке. У него листья могут достигать даже 25 метров в длину и 12 метров в ширину — только представьте, одним листом рафии можно накрыть плавательный бассейн средних размеров. Высота рафии королевской составляет 30-40 метров. Но до самого длинного растения ей далеко.
Самое длинное растение: ротанговая пальма
Длина стебля достигает 200-250 метров — это как поезд из четырнадцати вагонов. Толщина — 7 см. Произрастает в лесах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Индонезии и Малайзии. Благодаря шипам на листьях, легко цепляется за деревья, а упав из-за порыва ветра, продолжает расти и снова взбирается вверх.
Самый широкий цветок: раффлезия арнольда
Род раффлезий насчитывает 12 видов, но самые большие цветы распускаются у раффлезии Арнольди с индонезийского острова Суматра. Раскрытый бутон достигает в диаметре более метра и весит около шести килограммов. В 2020 году в местном заповеднике обнаружили самый крупный цветок: его диаметр — почти 122 см, как четыре средних хозяйственных таза.
За неприятный запах, который издают цветы, раффлезию иногда называют трупной лилией. Необходимые для жизни вещества она получает, паразитируя на поврежденных корнях и стеблях лиан. Своих корней у раффлезии нет. А еще ее очень любят слоны.
Самый высокий цветок: аморфофаллус титанический
Рос в лесах индонезийского острова Суматра, но сейчас почти не встречается в дикой природе. Цветет один раз в 5-10 лет, и цветение продолжается 2-3 дня. Высота цветка может достигать 2,5 метров, а ширина — 1,5 метров. Весит около 15-20 кг.
Трогать один из самых крупных цветов в мире не стоит. Иначе он выделяет запах, который напоминает нечто среднее между трупом и протухшей рыбой. С его помощью растение привлекает насекомых.
Самое большое водное растение: виктория амазонская
Родиной виктории амазонской или виктории регии является бассейн реки Амазонка в Южной Америки. Листья достигают в диаметре более двух метров и способны выдержать человека весом около 50 кг.
Цветет кувшинка один раз в году в течение 2-3 дней. В раскрытом состоянии цветки имеют диаметр около 20-30 см.
Самый большой кактус в мире: сагуаро
Эндемиком пустыни Сонора в Северной Америке является гигантский кактус сагуаро или карнегия гигантская. За 150-200 лет растение вырастает до 18 метров в высоту, а толщина ствола составляет 65 см. Длина колючек сравнима с указательным пальцем взрослого человека — 7 см. Весит кактус около 8-10 тонн, примерно как два африканских слона, и это делает его одним из самых тяжелых растений в мире.
Самое большое комнатное растение: монстера деликатесная
В этой категории не все так однозначно, так как люди разводят самые разные растения. Вечнозеленая лиана монстера объединяет около 50 видов, среди которых наибольший размер имеет монстера деликатесная или привлекательная. В оранжереях и природе ее высота достигает 10-12 метров, в комнатах — до трех метров, то есть растение вполне может дорасти до потолка.
Чаще всего ее держат в офисах и больших помещениях, так как благодаря огромным листьям монстера деликатесная вырабатывает большое количество кислорода. В дикой природе растет в лесах Мексики, Гватемалы, Коста-Рики и Панамы. В Индии, Австралии и других странах с тропическим климатом выращивается ради съедобных плодов.