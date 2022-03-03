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17:43 (мск), источник: РБК

Телеканал «Дождь» временно приостановил работу после блокировки

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) объявил, что временно приостанавливает работу.

Источник: РИА "Новости"

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы» 1 марта. Генпрокуратура заявила, что данные СМИ публиковали материалы с призывами к экстремизму, а также заведомо ложные сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Редакции с претензиями властей не согласились и намерены обжаловать решение о блокировке.

Материал дополняется.

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