11:00 (мск), источник: Газета.Ру
Никакого алкоголя. Как перестать переедать из-за тревожности
Диетологи назвали продукты, которые помогут справиться со стрессом.
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Во время стресса у людей всегда включается защитный механизм, и они стараются сделать себе как можно приятнее. Все дело в том, что так наш организм пытается закрыться от невзгод, говорит врач-диетолог и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев. И самый простой способ сделать это — съесть что-нибудь вкусное.
В той же шоколадке содержится триптофан, из которого образуется серотонин или «гормон счастья». Вот только, к сожалению, это не решает проблему стресса.
Между тем, добавляет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, в связи со сложившейся в мире ситуацией, люди все больше становятся подвержены стрессу и депрессии, что может привести к перееданию и дальнейшему набору веса, а также ожирению и всем вытекающим из этого проблемам.
Чтобы оградить свой организм от неблагоприятных факторов, очень важно правильно выстроить свой рацион питания, считает Писарева.
Его необходимо насытить продуктами, в которых будут содержаться витамины группы В, потому что они воздействуют на нервную систему, успокаивают ее и укрепляют, а также минералами: кальцием, калием и магнием — они участвуют в работе нервных импульсах и улучшают работу мозга. Также, чтобы избавиться от стресса, нужно добавить в рацион стимуляторы гормонов радости — серотонина и дофамина. Они отвечают за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм. Помогут организму и омега-3 — жирные кислоты, которые питают ткани мозга и помогают переносить повышенную нагрузку.
А также продукты с содержанием омега-3 и витаминов группы B. Это морепродукты и морская рыба, лучше всего жирная, такая как скумбрия или сельдь. Также, советует Писарева, стоит употреблять цельнозерновые каши и хлеб — они тоже стимулируют синтез серотонина и препятствуют тревоге и стрессу.
Полезны для нервной системы, по словам диетолога, все зеленые овощи, так как в них большое содержание витамина В. Речь, например, о шпинате, всех листовых салатах, брокколи и сельдерее. В сельдерее, замечает врач, помимо прочего есть ароматические вещества, которые тоже положительно влияют на нервную систему.
«Отдельно хотела бы выделить морскую капусту. В ней содержится большое количество йода, который помогает работе щитовидной железы. Она является главным органом, которые реагирует на стресс. Так, потребление морской капусты будет стимулировать орган и человек будет менее подвержен переживаниям», — утверждает Ирина Писарева.
Диетолог Александр Андреев, в свою очередь, советует заменять те же сладости, которыми чаще всего заедают стресс, на другие, более полезные продукты.
«Вместо сладкого можно есть ягоды — они уменьшают тягу к сладкому в перерывах между приемами пищи и нормализуют пищеварение. Также можно баловать себя горьким шоколадом с 70% какао. Он поможет улучшить настроение и побороть стресс. Также рекомендовано потреблять орехи (не более 30−50 грамм в день), являющиеся отличным заменителем сахара», — отмечает он.
«Не стоит употреблять алкоголь. Частое употребление ведет к ухудшению физического и психологического состояния и даже болезни», — предостерегает эксперт.
По мнению диетолога Писаревой, помочь организму не переедать в тяжелое время возможно. Для этого необходимо соблюдать простые правила: часто питаться в течении дня небольшими порциями, не ждать, когда наступит чувство голода, а также выпивать стакан воды, если хочется есть. Возможно, после этого есть перехочется вовсе.
«Улучшить психологическое состояние поможет легкая физическая нагрузка: йога, спокойная ходьба, прогулки на свежем воздухе. Помогают дыхательные практики, ароматерапия или арт-терапия», — уверяет врач.
Диетолог Александр Андреев же указывает, что не переедать из-за стресса в такой период можно еще и благодаря заранее продуманному рациону на день. Таким образом не придется отвлекаться на вредную пищу. Вместе с этим, необходимо создавать для себя комфортные условия на период волнений.
Так, врач рекомендует выпить утром чашку чая с одним-двумя ломтиками горького шоколада, съесть в течении дня салат с заправкой из оливкового масла, овощные палочки из сельдерея, моркови, или просто яблочные дольки, а вечером выпить кружку чая с мятой или с мелиссой и почитать книгу. На выходных Андреев советует устроить себе прогулку по парку или вдоль водоема.
По словам Ирины Писареврй, также важно сейчас оградить себя от негативной информации по максимуму и хотя бы специально не смотреть новости и не обсуждать одну и ту же тему постоянно.
«Чем чаще мы читаем и смотрим информацию по сегодняшним проблемам, тем сильнее это воздействует на мозг. Мы пропускаем весь этот негатив через свое сознание и можем оказаться в депрессии со всеми вытекающими последствиями», — отмечает врач и добавляет, что каждый из нас сейчас должен постараться отвлечься и всеми силами противостоять стрессу.