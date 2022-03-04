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00:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин обвинил Маска в «переходе на сторону врага»

Американский бизнесмен Илон Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

Источник: AP 2022

По его словам, Пентагон и другие военные ведомства используют «другую группировку».

«Группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — обвинил он предпринимателя в помощи Украине.

Ранее Маск отреагировал на предупреждение Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). Маск ответил картинкой с логотипом своей компании SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от схождения с орбиты и падения на территорию США или Европы.

Ранее Маск заявил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.

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