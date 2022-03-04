Рогозин обвинил Маска в «переходе на сторону врага»

По его словам, Пентагон и другие военные ведомства используют «другую группировку».
«Группировка Илона Маска, который перешел на сторону врага и предоставил абонентское оборудование украинским военным», — обвинил он предпринимателя в помощи Украине.
Ранее Маск отреагировал на предупреждение Рогозина о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). Маск ответил картинкой с логотипом своей компании SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от схождения с орбиты и падения на территорию США или Европы.
Ранее Маск заявил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.