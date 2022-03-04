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00:41 (мск), источник: © РИА Новости

Украина заблокировала телефонные звонки в Россию

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщила Госспецсвязь страны.

Источник: Reuters

«Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Также подобные ограничения действуют для операторов, которые пользуются фиксированной связью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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