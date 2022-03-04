10:15 (мск), источник: Life.ru
«Цыгане одержали победу»: В США исправили «неполиткорректное» название бабочки
Общество американских энтомологов сочло оскорбительной отсылку к одной из национальностей и решило внести правки в каталоги.
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В Америке энтомологи решили переименовать цыганского мотылька в губчатого из-за «неполиткорректности». Этот вид инвазивного вредителя Lymantria dispar по-русски называется непарным шелкопрядом, или просто непарником. Мотылёк оставался безымянным на протяжении восьми месяцев после того, как в июле прошлого года то же общество лишило его прежнего названия, так как этот термин многие цыгане считают уничижительным.
«Я воодушевлена. Сегодня цыгане одержали важную победу», — приводит газета The New York Times слова Маргариты Матаче, преподавателя и руководителя программы для рома́ в Гарвардском университете.
Решение о новом имени бабочки вступает в силу немедленно. Также сообщается, что в начале 2021 года общество приняло новые правила, запрещающие упоминание национальностей, рас или групп людей в подобных терминах. Этой группой энтомологов также запущен проект Better Common Names для рассмотрения других распространённых имён, которые могут быть сочтены оскорбительными или неуместными.