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04:32 (мск), источник: m24.ru

Москалькова обратилась в Красный Крест с просьбой посетить российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военнопленных, чтобы оказать им необходимую помощь. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Источник: РИА Новости/Госдума

«Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья», — сказала она.

Также Москалькова попросила организацию проверить, соблюдаются ли международные нормы и принципы содержания военных в местах несвободы.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что направляемые Западом в помощь Украине наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

Он рассказал, что несколько европейских стран официально разрешили отправку наемников на Украину. Среди них — Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского иностранного легиона планирует направить на помощь Киеву военнослужащих — этнических украинцев.

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