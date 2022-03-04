11:11 (мск), источник: Газета.Ру
Китайские палеонтологи нашли древнейшего стегозавра
Найденный в Китае новый вид динозавров Bashanosaurus primitivus оказался древнейшим из всех обнаруженных в Азии стегозавром.
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Возможно, он был также одним из самых древних во всем мире. Жил этот вид около 168 млн лет назад во времена так называемого байосского яруса средней юры — второго периода мезозойской эры. Статья об этом опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
Относительно небольшой, но устрашающего вида стегозавр был длиной около 2,8 м от носа до хвоста, однако ученые пока не берутся точно сказать, принадлежат ли найденные останки взрослой особи или подростку. Части скелета стегозавра, включая кости спины, плеча, бедра, ступни и ребер, а также несколько элементов его защитной брони были изучены китайскими исследователями из Чунцинского бюро разведки и разработки геологических и минеральных ресурсов в Китае и Лондонского музея естествознания в Великобритании. Они и присвоили новому виду наименование Bashanosaurus primitivus. «Башан» в первом слове — это древнее название района Чунцин в Китае, где собственно и был найден динозавр, а primitivus — «первый», «самый ранний» по-латински.
Эта находка может сыграть важную роль в раскрытии особенностей эволюции стегозавров, о которой до сих пор мало что было известно. В данном случае наблюдается заметно менее развитый плечевой сустав, более узкие и тонкие основания броневых пластин и другие особенности, которые заметно отличают этот вид от всех прочих стегозавров средней юры, однако при этом имеется сходство с некоторыми из первых бронированных динозавров, которые по возрасту превосходят стегозавров на 20 млн лет.
«Все эти особенности могут служить ключом к разгадке места появления стегозавров на общем генеалогическом древе динозавров», — уверен ведущий автор статьи Дай Хуэй из Чунцинского бюро разведки и разработки геологических и минеральных ресурсов, который руководил исследованием. Башанозавра можно легко отличить от других среднеюрских стегозавров, и он явно представляет собой новый вид. «Более того, наш анализ генеалогического древа показывает, что это вообще один из самых ранних стегозавров, наряду с Chungkingosaurus и Huayangosaurus, и он мог возникнуть именно в Азии», — добавляет Хуэй.
Хорошо узнаваемые по своим огромным спинным пластинам, длинным шипам на хвосте и крошечной голове, стегозавры были четвероногими травоядными динозаврами, жившими в юрский и раннемеловой периоды. Окаменелости стегозавров обнаружены на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии, и на сегодняшний день идентифицировано 14 видов стегозавров. Нужно, впрочем, отметить, что пока излишне фрагментированный ископаемый материал препятствует всем попыткам понять, как все же стегозавры эволюционировали и как их самые ранние представители были связаны друг с другом.