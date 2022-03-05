11:22 (мск), источник: Playboy
Пара обедала в ресторане и нашла в устрице жемчужину стоимостью в несколько тысяч долларов
Удачно перекусили.
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Супруги Майкл и Мария Спресслеры из Нью-Джерси обедали в ресторане и нашли в устрице жемчужину, которая стоит несколько тысяч долларов.
Майкл обнаружил драгоценность прямо во время еды. Он уже почти закончил трапезу, как вдруг почувствовал во рту что-то твердое. Мужчина испугался, что сломал зуб, однако новости оказались куда приятнее. Он наткнулся на жемчужину размером почти девять миллиметров.
Жена везунчика Мария рассказала, что они ходят в этот ресторан уже 34 года, и с ними никогда не случалось ничего подобного. Кроме того, ее муж постоянно заказывает устрицы в огромных количествах, но такая удача произошла впервые.
Супруги оценили находку в несколько тысяч долларов, однако, несмотря на привлекательную стоимость, они не собираются продавать жемчужину и хотят оставить ее себе.