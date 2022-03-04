14:05 (мск), источник: N + 1
Археологи обнаружили в Британии римский или англосаксонский некрополь
На его месте планируют построить футбольный стадион и экопарк.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Британские археологи провели охранно-спасательные раскопки в графстве Глостершир на месте будущего экопарка и футбольного стадиона и обнаружили десять погребений. Несмотря на близость этого некрополя к ранее обнаруженной римской вилле, ученые предполагают, что захоронения могут относиться к более позднему англосаксонскому периоду. Среди других находок они отметили 40 римских монет, в том числе один серебряный денарий. Об этом сообщается на сайте археологической компании Cotswold Archaeology.
В 2016 году английский футбольный клуб «Форест Грин Ровес» представил проект строительства в графстве Глостершир стадиона, тренировочного комплекса, а также эко- и бизнес-парка. Этот проект обратил на себя внимание тем, что функционеры решили построить стадион на 5000 посадочных мест полностью из дерева. Однако реализация этого проекта потребовала проведения археологами охранно-спасательных работ.
Хотя масштабных раскопок на этом памятнике и окрестных землях не проводилось, археологи и любители обнаружили там многочисленные артефакты, например, клад римских монет 332−346 годов нашей эры или керамику
Шэрон Клаф (Sharon Clough) из компании Cotswold Archaeology сообщила, что им удалось раскопать десять погребений, которые относятся к римскому или постримскому периоду. Археологи отметили, что останки шести людей находились в непосредственной близости друг от друга. Это, по мнению ученых, может указывать на то, что они были одной семьей, которая могла проживать на соседней римской вилле.
Исследователи отметили, что один из людей был похоронен с ножом у бедра, другой — с браслетом из медного сплава. Кроме того, одному из умерших поместили череп между его ног. По мнению археологов, найденный нож может свидетельствовать о том, что эти люди умерли уже в англосаксонский период, поскольку такие предметы редко использовались в качестве погребального инвентаря в римскую эпоху.
Среди других находок — большой нож, брошь из медного сплава и некоторые другие металлические предметы и отходы римского времени.
Ранее на N + 1 рассказывали о других древнеримских находках, сделанных в Британии. Так, археологи раскопали в графстве Бакингемшир некрополь с обезглавленными людьми. А неподалеку от Кембриджа нашли римское поселение и останки распятого римлянами человека.
Михаил Подрезов