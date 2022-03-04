Зарубежный трафик дал брешь

Международный магистральный оператор связи Cogent уведомил российских партнеров, что 4 марта с 20:00 по московскому времени отключит их от своего оборудования.
Из письма компании, с которым ознакомился «Ъ», следует, что сервера российских провайдеров компания оставит в стойках на 30 дней, чтобы они могли их забрать.
«После окончания этого срока оборудование будет отключено и отправлено на хранение. Доступа к серверам после прекращения обслуживания не будет», — говорится в сообщении.
Получение письма подтвердили три источника «Ъ» в разных российских провайдерах связи. Наш собеседник, знакомый с ситуацией, утверждает, что с Cogent в России работают «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», МТС, Tele2 и VK.
Однако в Tele2 «Ъ» заявили, что не сотрудничают с Cogent, а МТС прекратил работу с этой компанией в 2013 году по коммерческим соображениям. В «Ростелекоме» «изучают ситуацию». В «Яндексе» сообщили, что имеют присоединение к сетям Cogent, но письмо не получали. В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и «ТрансТелекоме» (ТТК) отказались от комментариев. В VK и Cogent не ответили на запросы.
Cogent — один из крупнейших провайдеров в мире, основан в 1999 году, штаб-квартира в Вашингтоне. Он относится к категории провайдеров связи верхнего уровня Tier-1, которые соединены со всей сетью интернет исключительно через соединения, за которые они никому не платят (в их числе AT&T, Verizon, Sprint, NTT и другие, всего около десяти).
Cogent оказывает услуги доступа в интернет и транспортировку данных по оптоволоконной сети только для передачи данных IP, а также размещение в центрах обработки данных.
Сейчас большинство российских провайдеров присоединяются к международным сетям связи с помощью посредников — магистральных операторов, например «Ростелекома», «ТрансТелекома» (ТТК), «ЭР-Телекома», «МегаФона», которые имеют собственные точки обмена трафиком уже с зарубежными операторами.
Но весной 2020 года в период самоизоляции граждан из-за пандемии у «Ростелекома», например, начались проблемы в маршрутизации трафика зарубежных ресурсов. Они были связаны с перегрузками в сетях европейских операторов, в результате которых «Ростелекому» пришлось увеличить емкость своего европейского сегмента сети.
Отказ Cogent от работы с российскими провайдерами приведет к деградации связности российского сегмента интернета с мировым, объясняет один из источников «Ъ».
Он опасается, что «примеру могут последовать и другие зарубежные провайдеры». В 2021 году Россия поднялась с 13-го на 10-е место в рейтинге стран с наиболее устойчивыми сегментами национального интернета, по оценке Qrator Labs. Но аналитики объясняли это ухудшением показателей устойчивости сетей в других странах.
В абсолютных цифрах показатель отказа сетей в стране ухудшился.
Любое отключение магистрального провайдера может закончиться замедлением или недоступностью иностранных интернет-сервисов из российской части сети на неопределенный срок, говорит профессор EMBA «Сколково» Евгений Черешнев. «Ситуацию можно сравнить с перекрытием шлюзов в сложной системе подачи питьевой воды — закрытие магистральных “труб” можно компенсировать другими каналами, но не бесконечно», — отметил он.
Проблемы с доступом, по его мнению, будут в первую очередь у сервисов, которые не имеют центров обработки данных в России. В их числе, помимо заблокированного с 4 марта Facebook, Google, Airbnb, Netflix и другие. Не до конца понятно, какими конкретно будут последствия отключения Cogent, добавляет Евгений Черешнев: «Таких прецедентов в масштабах страны еще не было».