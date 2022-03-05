Гинцбург назвал процент непривитых среди госпитализированных с COVID-19

«Госпитализированных (с коронавирусной инфекцией) 3−4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% — это не вакцинированные», — приводит его слова ТАСС.
При этом, по словам Гинцбурга, вакцинация «Спутником V», при условии своевременной вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» в 95−96% случаев позволяет избежать госпитализации.
В свою очередь, вакцины, созданные на платформе информационных РНК, такие как Pfizer и Moderna, не дают такой же степени защиты, подчеркнул он.
По состоянию на 4 марта в России за сутки было госпитализировано 9849 заболевших COVID-19. Всего за сутки зафиксировали 89 174 случаев COVID-19. Выздоровели 160 507 человек, скончалось 776 пациентов.
C начала распространения коронавируса в России зафиксировано 16 775 024 случая COVID-19. Количество летальных исходов составляет 354 787, полностью выздоровел 14 263 191 человек.
28 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «Известиям», что если к концу весны не появится новый штамм коронавируса, то стабилизация заболеваемости COVID-19 произойдет в мае. Он указал, что Россия уже полностью прошла пик по «Омикрону» на прошлой неделе.
Кроме того, Крючков отметил низкую вероятность появления нового варианта коронавируса вслед за «Омикроном», так как население мира уже достигло высокого коллективного иммунитета.
В то же время Александр Гинцбург днем ранее заявил о сохранении опасности COVID-19. Он отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут и опасность сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции.
РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».