День в истории: смерть СталинаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
02:18 (мск), источник: Известия

Гинцбург назвал процент непривитых среди госпитализированных с COVID-19

Около 97% пациентов, находящихся в больницах с диагнозом COVID-19, не вакцинированы. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«Госпитализированных (с коронавирусной инфекцией) 3−4%, соответственно, есть вакцинированных. 97% — это не вакцинированные», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам Гинцбурга, вакцинация «Спутником V», при условии своевременной вакцинации и ревакцинации «Спутником Лайт» в 95−96% случаев позволяет избежать госпитализации.

В свою очередь, вакцины, созданные на платформе информационных РНК, такие как Pfizer и Moderna, не дают такой же степени защиты, подчеркнул он.

По состоянию на 4 марта в России за сутки было госпитализировано 9849 заболевших COVID-19. Всего за сутки зафиксировали 89 174 случаев COVID-19. Выздоровели 160 507 человек, скончалось 776 пациентов.

C начала распространения коронавируса в России зафиксировано 16 775 024 случая COVID-19. Количество летальных исходов составляет 354 787, полностью выздоровел 14 263 191 человек.

28 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «Известиям», что если к концу весны не появится новый штамм коронавируса, то стабилизация заболеваемости COVID-19 произойдет в мае. Он указал, что Россия уже полностью прошла пик по «Омикрону» на прошлой неделе.

Кроме того, Крючков отметил низкую вероятность появления нового варианта коронавируса вслед за «Омикроном», так как население мира уже достигло высокого коллективного иммунитета.

В то же время Александр Гинцбург днем ранее заявил о сохранении опасности COVID-19. Он отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, показатели смертности растут и опасность сохраняется, поэтому необходимо продолжать прививаться от коронавирусной инфекции.

РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пищевое отправление: бизнес попросил «зеленый» коридор для импорта еды
Час доплаты: мошенники предлагают заработать, не выходя из дома
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь