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03:35 (мск), источник: Life.ru

Телекомпания CNN и агентство Bloomberg решили приостановить работу в России

Заявления об этом последовали после принятия в России закона об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооружённых сил РФ.

Источник: AP 2022

Американская телекомпания CNN и созданное в США информационное агентство Bloomberg решили приостановить свою работу на территории России. Об этом они сообщили официально.

«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере её развития», — говорится в заявлении CNN в «Твиттере».

Аналогичное решение приняло и американское агентство Bloomberg. Как отметил главный редактор Джон Миклетвэйт, он об этом сожалеет.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России. Речь идёт о лишении свободы вплоть до 15 лет за распространение ложной информации. Также предусматривается штраф до полутора миллионов рублей.

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