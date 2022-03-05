10:29 (мск), источник: Известия
Анна Нетребко решила временно уйти со сцены
Оперная певица Анна Нетребко приняла решение приостановить творческую деятельность на ближайшее время. Об этом в в среду, 2 марта сообщил продюсер артистки Максим Берин.
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По его словам, это связано с давлением международного культурного сообщества.
«В настоящий момент Анна приняла решение не выступать. Еще раз хочу подчеркнуть: Анна Нетребко — музыкант, певица, артистка мира. Свои чувства она выражает через музыку, так как музыка — высшая и лучшая форма диалога», — заявил Берин «РИА Новости».
Незадолго до этого, 1 марта, Нетребко отменила запланированный концерт в Гамбурге. Немецкое издание Spiegel процитировало комментарий певицы на этот счет: «Сейчас неподходящее время для меня, чтобы выступать и музицировать».
Ранее Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с певицей, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.
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