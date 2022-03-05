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07:59 (мск), источник: Газета.Ру

У заразившихся коронавирусом россиян выявили «черную плесень»

Врачи в Тюмени успешно вылечили восемь пациентов с тяжелым осложнением после перенесенного коронавируса, так называемой «черной плесенью», известной как мукормикоз, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Областной клинической больницы № 2.

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Источник: AP 2022

«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, или “черная плесень”, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19», — пишет издание.

Симптомами этой инфекции являются заложенность носа, к которому затем добавляется неприятный гнилостный запах из носоглотки. Мукормикоз поражает слизистые и может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция способна быстро распространяться, поражая новые участки организма. Заболевание может развиться сразу после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или же если грибок проникает в кожу через порез, ожог или царапину.

Ранее сообщалось, что новое исследование показало, что боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов являются прямым следствием коронавирусной инфекции.

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