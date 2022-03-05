У заразившихся коронавирусом россиян выявили «черную плесень»

«Агрессивная грибковая инфекция — мукормикоз, или “черная плесень”, считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19», — пишет издание.
Симптомами этой инфекции являются заложенность носа, к которому затем добавляется неприятный гнилостный запах из носоглотки. Мукормикоз поражает слизистые и может перейти на кости и хрящи черепа. Инфекция способна быстро распространяться, поражая новые участки организма. Заболевание может развиться сразу после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде или же если грибок проникает в кожу через порез, ожог или царапину.
Ранее сообщалось, что новое исследование показало, что боль в яичках, эректильная дисфункция, снижение количества и качества сперматозоидов являются прямым следствием коронавирусной инфекции.