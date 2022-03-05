08:06 (мск), источник: Известия
Ограничения на полеты на юге России продлили до 14 марта
Ограничения, связанные с вылетами и полетами самолетов на юге России, продлены до 14 марта, сообщил 5 марта оператор кубанских аэропортов.
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До этого, 4 марта, сообщалось, что Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. Ранее, 24 февраля, в аэропорту Волгограда отменили часть рейсов на основании уведомления Росавиации о закрытии воздушной зоны над югом России.
Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.
Позже 1 марта глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на фоне продления Росавиацией до 8 марта временного закрытия 11 аэропортов на южных направлениях вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, поездки можно совершать альтернативным транспортом.
24 февраля Минтранс России начал активную работу по налаживанию транспортного сообщения на юге страны. Меры направлены на максимальное содействие пассажирам.
24 февраля после признания Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. В поддержку Киева западные страны ввели новый пакет антироссийских санкций.