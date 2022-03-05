Путин присвоил звание Героя России полковнику Бернгарду

«Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты полковнику Алексею Бернгарду. Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал он в Telegram-канале.
Кожемяко рассказал, что Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Он подчеркнул, что его здесь ценят как боевого товарища и грамотного командира. Глава Приморья также отметил смелость и умения морпехов.
Он отметил, что звание присвоено офицеру за подвиг, совершенный в ходе специальной операции России по защите Донбасса.
В этот же день президент России Владимир Путин сообщил о выплате 5 млн рублей участникам спецоперации на Украине. Как добавил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей. При этом семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей.
Ранее в ходе совещания Совбеза Путин подчеркнул, что наемники и националисты на Украине используют мирных жителей и иностранных граждан как живой щит. При этом российские военнослужащие проявляют героизм и мужество.
Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы ВС РФ захватили крупнейшую военную базу на Украине. Уточняется, что на расположенных на территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании их суверенитета.
24 февраля российский лидер объявил о начале специальной операции РФ на Украине, назвав ее целью защиту гражданского населения Донбасса, денационализацию и демилитаризацию страны.