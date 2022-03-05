10:33 (мск), источник: N + 1
В Англии нашли римский памятник размером с пять футбольных полей
Ранее на этой территории нашли мозаику с изображением Троянской войны.
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Британские археологи продолжили исследовать территорию, где ранее они обнаружили большую мозаику с изображением битвы между Ахиллом и Гектором. С помощью геофизической съемки ученые выяснили, что на этом месте в позднеримское время находился целый комплекс сооружений, площадь которого равнялась примерно пяти футбольным полям. О результатах исследования сообщает BBC.
В 2020 году британец Джим Ирвин (Jim Irvine) во время прогулки по полю в Ратленде обнаружил необычные фрагменты керамики, о чем он сообщил археологам. Осенью минувшего года сотрудники и студенты Университета Лестера приступили к исследованию этой территории и обнаружили остатки большой мозаики, размер которой составлял около 11×7 метров.
Дальнейшие раскопки показали, что на этой территории находился целый комплекс сооружений
Археологи из Университета Лестера под руководством Джона Гейтера (John Gater) продолжили изучать территорию, где была найдена древнеримская мозаика. Наземные исследования показали, что этот памятник представляет собой огромный комплекс, размер которого равен примерно пяти футбольным полям.
Геофизическая съемка выявила, что участок площадью около пяти гектаров был окружен рвами. По мнению Гейтера, эти фортификационные сооружения могли быть выкопаны в железном веке или в римскую эпоху, отмечая границы виллы. Анализ полученных данных позволил исследователям предположить, что на территории памятника были расположены многочисленные здания. Исходя из их размера и формы, они могут представлять собой остатки зданий основной виллы, гостевого дома, амбара, бани, мастерской, часовни, мавзолея и некоторых других. Ученые также предположили, что этот памятник, возможно, продолжал функционировать и в англосаксонский период.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях, посвященных Британии римской эпохи. Так, ученые выяснили, что древнеримская фигурка борца изображала африканского воина. Кроме того, археологи обнаружили во время раскопок амфитеатра камеру для гладиаторов и диких животных.
Михаил Подрезов