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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

На «Госуслугах» запустили сервис для возвращающихся в Россию туристов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ростуризм и Минцифры запустили на «Госуслугах» форму обратной связи для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Источник: © РИА Новости

«По поручению вице-премьера правительства России Дмитрия Чернышенко Ростуризм и Минцифры запустили форму обратной связи на “Госуслугах” для туристов, которые испытывают сложности с возвращением в Россию», — рассказали в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что через нее можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой.

«В настоящее время Ростуризм и Росавиация в постоянном режиме продолжают работу по организации возвращения домой российских туристов. Ежедневно регулярные и чартерные рейсы возвращают российских туристов в страну», — сообщили в ведомстве.

«Ростуризм также напоминает, что если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт», — заключили в ведомстве.

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