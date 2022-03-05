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12:25 (мск), источник: Известия

Центр им. Гамалеи получил разрешение на исследование нового препарата от COVID-19

Минздрав России выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата «Гамковимаб» против COVID-19 на основе моноклональных антител. Об этом сообщили в ведомстве в субботу, 5 марта.

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Источник: РИА "Новости"

«Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Препарат предназначен для внутривенного введения и состоит из двух доз. Планируется, что в его исследованиях примет участие 101 доброволец.

19 февраля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отказаться от внутримышечной прививки против коронавируса «Спутник V» можно будет только в случае 100%-ной эффективности назальной вакцины.

Ранее, 18 февраля, ученый заявил, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработал тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19.

16 февраля иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Известиям», что назальные вакцины от COVID-19 могут способствовать образованию иммунитета в верхних дыхательных путях.

Однако, по словам Крючкова, пока непонятно, будет ли назальная вакцина достаточно эффективной, однако он предположил, что она будет менее эффективна, чем внутримышечная.

15 февраля в Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса компании «Генериум». В них примут участие 660 человек. Добровольцев разделят на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе — наоборот.

В декабре 2021 года Минздрав России выдал «Генериуму» разрешение на проведение 2-й и 3-й фаз клинических испытаний комбинированной векторной вакцины против коронавируса GNR-099.

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