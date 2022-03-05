17:25 (мск), источник: N + 1
Древним жителям Лахиша приглянулись оливки и инжир
Палеоботаники исследовали остатки растений эпохи бронзы.
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Палеоботаники провели исследование материалов, собранных в Израиле на археологическом памятнике Телль-Лахиш. Они выяснили, что в эпоху средней и поздней бронзы в рационе местных жителей существенное место отводилось плодам оливы и инжира. Среди зерновых культур они предпочитали ячмень обыкновенный и пшеницу двузернянку. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Vegetation History and Archaeobotany.
На территории современного Израиля, примерно в 40 километрах от Иерусалима, располагался древний город Лахиш (ныне — Телль-Лахиш), который хорошо известен по египетским и ассирийским письменным источникам. Археологические исследования показали, что древнейшее поселение на этих землях возникло еще в эпоху керамического неолита (около 5500−4500 годов до нашей эры). Однако как город Лахиш сформировался, видимо, в эпоху ранней бронзы (около 3300−3000 годов до нашей эры) и просуществовал до эпохи эллинизма.
В настоящее время этот памятник представляет собой холм, площадь основания которого составляет около 12 гектаров. В ходе его раскопок археологи обнаружили большой погребально-поминальный комплекс (около 2000−1800 годов до нашей эры), включающий 120 скальных гробниц, мощные земляные укрепления со рвом и валом эпохи средней бронзы (около 1700 года до нашей эры), а также остатки храма и многочисленные артефакты. В ходе своей истории город несколько раз разрушался израильтянами, ассирийцами и вавилонянами, пока он окончательно не угас в персидскую и эллинистическую эпоху и не был заброшен.
Марко Николи (Marco Nicoli) из Тюбингенского университета совместно с коллегами из Австралии, Австрии и Германии исследовал 89 палеоботанических образцов объемом от 5 до 70 литров, собранных во время раскопок памятника Телль-Лахиш в 2018—2019 годах.
В результате исследования палеоботаникам удалось идентифицировать остатки 58 различных таксонов растений, 20 из которых относятся к культурным видам (n = 9714), а 38 — к диким (n = 3920). Ученые отметили, что остатков раннего железного века оказалось мало, поэтому они исключили их из дальнейшего анализа.
Среди зерновых культур больше всего оказались представлены ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare) и пшеница двузернянка (Triticum dicoccum), в меньшей степени — пшеница мягкая / твердая (T. aestivum / durum). Так, в эпоху средней бронзы доля ячменя среди всех остатков урожая достигала 21 процента, однако снизилась во времена поздней бронзы примерно до 11 процентов. Доля пшеницы двузернянки оставалась примерно одинаковой на протяжении всего периода — около 10−11 процентов. В выборке также присутствовали остатки бобовых культур, из которых заметное место занимали остатки вики эрвилии (Vicia ervilia) и чечевицы обыкновенной (Lens culinaris).
Однако более широко оказались представлены плоды деревьев и кустарников. Так, 17 процентов остатков урожая в эпоху средней бронзы и 47 процентов в эпоху поздней бронзы были семенами инжира (Ficus carica). Кроме того, на памятнике находилось много остатков плодов оливы (Olea europaea), заметно меньше — винограда (Vitis vinifera) и граната (Punica granatum). По мнению ученых, это указывает на то, что вокруг древнего Лахиша были разбиты многочисленные плодовые сады, виноградники и оливковые рощи.
Большая часть диких растений представлена плевелом обыкновенным (Lolium temelentum) и марью (Chenopodium). Ученые также отметили, что в ходе исследования им удалось обнаружить 6706 фрагментов древесного угля, в основном — в образцах среднего бронзового века. Анализ этих материалов показал, что в качестве топлива использовались кедр (Cedrus), сосна (Pinus) и олива.
Ранее на N + 1 рассказывали о других исследованиях, проведенных на памятнике Телль-Лахиш. Так, ученые выяснили, что ассирийцы построили осадную насыпь для взятия этого города из 19 тысяч тонн камня. Кроме того, археологи сообщили, что обнаружили в Лахише древнейшую алфавитную надпись Южного Леванта.
Михаил Подрезов