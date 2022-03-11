12:05 (мск),
От колхоза до семейной фермы
Как национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» поддерживает фермеров.
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На создание бизнеса Сергея Сарапына вдохновила мама — технолог пищевой промышленности. Молодой человек видел, с какой любовью она готовит дома и на работе. Два года назад Сергей вместе с родителями открыл семейный бизнес в пгт. Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе.
Начали с производства соленой сельди. Потом взяли в аренду помещение, сделали ремонт, закупили оборудование. Сейчас семейное предприятие выпускает соленое, вареное, вяленое и копченое мясо, сало, рыбу.
Чтобы и дальше развивать свой бизнес, Сергей воспользовался поддержкой государства.
«Человек, влюбленный в свое дело, рано или поздно добьется успеха», — в этом уверен Сергей. Сейчас он с уверенностью говорит, что покупатели всецело доверяют их семейному производству.
|Производство
Фермеры, которые только начинают или планируют бизнес в сельском хозяйстве, могут претендовать на получение гранта «Агростартап». В 2021 году получателями гранта стали почти 1500 фермерских хозяйств. Общий объем средств составил порядка 3,6 млрд рублей из федерального бюджета.
Воспользовался поддержкой региона и основатель форелевого хозяйства «Форель. Мы все с экофермы» Дмитрий Юрлов из Пермского края. В деревне Сергинцы у предпринимателя находится производство по выращиванию форели, а в деревне Ключи он открыл новую площадку с прудом для спортивной рыбалки.
Сейчас мы выращиваем до трех тонн форели в год и планируем нарастить объемы до 10 тонн. Люди к нам приезжают со всего края: и на рыбалку, и просто отдохнуть. Спортсмены из других регионов нашей страны съезжаются к нам на соревнования по ловле форели.
В прошлом году Юрловы выиграли грант от Объединенной металлургической компании «Начни свое дело» по направлению «Сельский туризм» и за сезон провели семь массовых народных праздников. В этом году снова предприниматели выиграли грант уже по направлению «Спортивная рыбалка» и провели два турнира по ловле форели.
Ветврач Татьяна Иванова развивает семейное хозяйство. В течение 30 лет ее родители наработали «базу», которую Татьяна намерена вывести на должный уровень с помощью господдержки.
Мои родители не бизнесмены, а крестьяне, которые работали для того, чтобы прокормить себя, и продавали излишки. Сейчас фермерское хозяйство — это бизнес, за счет которого можно заработать на достойную жизнь.
В 1991 году родители Татьяны решили заняться фермерским хозяйством. Им выделили земельные паи в деревне Деревеньки Калужской области. Папа дополнительно взял землю в аренду. Татьяне в то время едва исполнился год. Так что в сельском хозяйстве она с самого детства, водит трактор с восьми лет и может делать всю работу на ферме.
|2,5 млн рублей
«Я четко вижу свою цель, четко знаю, чего хочу. Я хочу жить там, где мне нравится, заниматься любимым делом, просыпаться с удовольствием и с удовольствием идти на работу, знать, что я приношу пользу людям, — говорит Татьяна. — Очень часто за настоящие продукты выдают совсем не то, что бы нам хотелось. И когда люди могут попробовать деревенские, натуральные продукты, это ни с чем не перепутать, они искренне благодарны, говорят слова напутствия и поддержки».
Грант «Агростартап» выдается благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Инициированный в 2019 году президентом России Владимиром Путиным проект направлен на поддержку бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.