17:57 (мск), источник: Коммерсантъ
В России с 15 марта возобновится программа туристического кэшбэка
Новый этап программы туристического кэшбэка в России запустят 15 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Продажи туров продлятся до 1 мая.
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«Программа туристического кэшбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — сообщила глава Ростуризма в своем Telegram-канале.
Условия для начисления кэшбэка останутся прежними. Туристическую поездку с проживанием в гостинице длительностью от двух ночей необходимо оплатить картой российской национальной платежной системой «Мир». В течение пяти дней клиент получит 20% от стоимости поездки, максимальная сумма — 20 тыс. руб. Число поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.
Программа туристического кэшбэка прекратилась досрочно, в ночь на 1 марта, из-за прекращения средств на ее финансирование. В текущем году на реализацию программы заложено 5 млрд руб.